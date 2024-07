Ранний доступ к бета-версиии Call of Duty: Black Ops 6 получат подписчики Game Pass

Бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 выходит на всех платформах 6 сентября

Для тех, кто с нетерпением ждет новую игру Call of Duty, хорошие новости — бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 скоро выйдет. Она будет доступна одновременно на всех платформах, и подписчики Game Pass смогут получить ранний доступ к игре наряду с теми, кто оформил предварительный заказ.

Фото: flickr.com by Shai Barzilay, CC BY-NC 2.0

Универсальный доступ и ранний старт

На этот раз Activision Blizzard, теперь принадлежащая Microsoft, изменила привычную практику. Ранее из-за контрактов с Sony бета-версии игр серии Call of Duty сначала выходили на PlayStation, вызывая разочарование у владельцев других платформ. Теперь же она выйдет одновременно для всех.

Даты бета-тестирования

Для тех, кто имеет ранний доступ, погружение в новое захватывающее приключение начнется с 30 августа и продлится до 4 сентября. Открытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6 пройдет с 6 по 9 сентября. Это отличная возможность для пользователей составить мнение об игре, чтобы решить, хотят ли они приобрести её в будущем.

Новый подкаст "The COD POD"

Недавно был запущен новый официальный подкаст "The COD POD". В нем поклонники франшизы могут получить эксклюзивную информацию и узнать о закулисных аспектах производства. В первом эпизоде ведущие обсуждали предстоящую игру Call of Duty и её сеттинги. Действие Call of Duty: Black Ops 6 будет разворачиваться в конце холодной войны в 1991 году.

Возвращение любимых функций и нововведения

В Black Ops 6 вернутся знакомые функции, вызывающие ностальгию у фанатов, такие как система престижа и Omni Movement. Последняя позволит игрокам бегать, нырять и ложиться в любом направлении. Также вернутся классические зомби, включая круговые бои.

Лига Call of Duty и бонусы

Скоро появится лига Call of Duty, которая позволит зрителям получать бонусы за просмотр трансляций игр. Для этого нужно будет привязать свой аккаунт Activision к YouTube, чтобы получать эксклюзивные награды, которые нельзя будет получить другим способом.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего игрового события и первыми испытать Call of Duty: Black Ops 6!