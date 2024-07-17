Ранний доступ к бета-версиии Call of Duty: Black Ops 6 получат подписчики Game Pass

Для тех, кто с нетерпением ждет новую игру Call of Duty, хорошие новости — бета-версия Call of Duty: Black Ops 6 скоро выйдет. Она будет доступна одновременно на всех платформах, и подписчики Game Pass смогут получить ранний доступ к игре наряду с теми, кто оформил предварительный заказ.
На этот раз Activision Blizzard, теперь принадлежащая Microsoft, изменила привычную практику. Ранее из-за контрактов с Sony бета-версии игр серии Call of Duty сначала выходили на PlayStation, вызывая разочарование у владельцев других платформ. Теперь же она выйдет одновременно для всех.
Для тех, кто имеет ранний доступ, погружение в новое захватывающее приключение начнется с 30 августа и продлится до 4 сентября. Открытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6 пройдет с 6 по 9 сентября. Это отличная возможность для пользователей составить мнение об игре, чтобы решить, хотят ли они приобрести её в будущем.
Недавно был запущен новый официальный подкаст "The COD POD". В нем поклонники франшизы могут получить эксклюзивную информацию и узнать о закулисных аспектах производства. В первом эпизоде ведущие обсуждали предстоящую игру Call of Duty и её сеттинги. Действие Call of Duty: Black Ops 6 будет разворачиваться в конце холодной войны в 1991 году.
В Black Ops 6 вернутся знакомые функции, вызывающие ностальгию у фанатов, такие как система престижа и Omni Movement. Последняя позволит игрокам бегать, нырять и ложиться в любом направлении. Также вернутся классические зомби, включая круговые бои.
Скоро появится лига Call of Duty, которая позволит зрителям получать бонусы за просмотр трансляций игр. Для этого нужно будет привязать свой аккаунт Activision к YouTube, чтобы получать эксклюзивные награды, которые нельзя будет получить другим способом.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего игрового события и первыми испытать Call of Duty: Black Ops 6!
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.