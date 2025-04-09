Секрет крепкой рассады — нашатырный рецепт, который знают не все

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если рассада выглядит вялой, не растёт или плохо приживается после пересадки — не спешите хвататься за дорогие удобрения. Иногда обычный аптечный нашатырный спирт даёт результат не хуже профессиональных стимуляторов. Особенно полезен он для томатов, перцев и огурцов — культур, которым жизненно необходим азот.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рассада

Почему это работает

Нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, в котором содержится концентрированный азот. Именно он отвечает за рост зелёной массы, развитие корневой системы и общее укрепление растений. Уже спустя несколько часов после подкормки рассада начинает расправляться, крепнуть и "оживать".

Что даёт нашатырная подкормка

Ускоряет рост и приживаемость после пересадки

Улучшает развитие корней

Повышает урожайность

Защищает от некоторых болезней и вредителей

Повышает плодородие почвы

Рецепт удобрения

Что понадобится:

Вода — 0,5 л

Нашатырный спирт — 0,5 чайной ложки

Крахмал — 0,5 чайной ложки

Как приготовить:

Смешайте ингредиенты, оставьте на час настояться. Получившуюся смесь можно использовать как полив под корень или мягкий опрыскиватель для листьев. Подкармливают рассаду около 3 раз за сезон, делая интервал не менее 10-14 дней.

Полезный совет:

Проводите обработку в пасмурную погоду или вечером, чтобы не обжечь листья. А для лучшего эффекта — чередуйте подкормку с простым поливом.

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

