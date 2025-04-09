Стены растут сами: во Франции возводят дом с помощью принтера

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Безаннесе, недалеко от Реймса, набирает высоту уникальный архитектурный проект — здесь строится жилой дом из бетона, напечатанный на 3D-принтере.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Строительство

Он достигнет 9 метров в высоту и станет самым высоким зданием в Европе, созданным с помощью этой технологии. Проект реализует социальный застройщик Plurial Novilia.

На строительной площадке всё выглядит почти сюрреалистично: никакой тяжёлой техники, минимум персонала, максимум автоматизации. Всего пять человек работают на объекте: два оператора контролируют процесс печати через планшеты, трое других следят за приготовлением бетонной смеси.

Вместо привычных кранов и строителей — роботизированная рука с соплом, послойно наносящая бетон толщиной 2 см. За секунду она выдавливает до 25 см материала, формируя стены будущего двухэтажного дома с изогнутыми фасадами.

Однако здание не полностью печатается: перекрытия и отделка будут выполнены традиционным способом. Но технология уже показывает заметные преимущества — например, сокращение сроков строительства на 3 месяца. Правда, и цена проекта выше — примерно на 30% по сравнению с обычной стройкой.

Для сравнения, на том же участке начато строительство точно такого же дома, но по традиционной технологии. Завершение обоих объектов ожидается к началу 2026 года, а будущие арендаторы смогут сами оценить разницу между "старой школой" и строительством будущего.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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