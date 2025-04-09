Когти против мебели: как защитить дом и сохранить доверие кошки

2:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачьи когти — это не только средство самозащиты и лазанья, но и вызов для каждого хозяина. Обивка диванов, углы кресел, стены и ковры нередко превращаются в мишень. Но с этим можно справиться — без наказаний, без стресса для питомца и без повреждённой мебели.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котик

Приучите кошку к стрижке когтей

Регулярное подстригание когтей снижает ущерб от непрошеного маникюра. Главное — начать с раннего возраста. Если процедура войдёт в привычку, животное будет воспринимать её спокойно. Стригите когти аккуратно, не задевая живую часть. Используйте специальные инструменты — когтерезы — и повторяйте процедуру примерно раз в неделю.

Обеспечьте доступ к когтеточкам

Без замены привычки на новую отучить от старой не получится. Разместите когтеточки в разных частях дома — вертикальные столбики, горизонтальные коврики, модели из джута или гофрокартона. Каждый кот имеет свои предпочтения, поэтому стоит попробовать несколько вариантов. Для большей привлекательности можно использовать кошачью мяту.

Используйте помощь семьи

Если самому трудно справиться с подстриганием когтей или приучением к когтеточке — привлекайте домашних. Объясните, почему важно ухаживать за когтями, и распределите обязанности. Регулярный уход будет проще, если вы делаете это вместе.

Учитывайте поведение и границы кошки

Иногда когти используются для выражения эмоций. Животное может драть мебель не от вредности, а чтобы снять напряжение или привлечь внимание. Важно не провоцировать кошку на агрессию — уважайте её пространство и не настаивайте на ласке, если она не в настроении. Достаточная физическая и игровая активность тоже снижает желание драть всё подряд.

Смиритесь с незначительными потерями

Идеально воспитанная кошка — редкость. Иногда легче смириться с минимальными повреждениями, чем превращать уход за когтями в стресс для животного. Выбирайте прочную обивку мебели, защитные накладки или просто корректируйте поведение мягкими методами.

Итог

Кошки не вредные — они просто действуют по инстинктам. Но с правильным подходом можно направить эти инстинкты в мирное русло. Немного терпения, внимательности и заботы — и ваш интерьер будет в безопасности, а кошка спокойна и довольна.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

