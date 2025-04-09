Он не всегда был красным: неожиданные факты о знаке, который знают все

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Каждый водитель знает красный знак STOP, но не все задумывались, почему у него именно восьмиугольная форма и когда он появился в России.

Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Знак "стоп"

История знака

Первый знак остановки появился в Детройте в 1915 году — белый квадрат 60x60 см. Только в 1923 году на совещании в Чикаго его решили сделать восьмиугольным, чтобы форма выделялась даже при плохой видимости. Цветом стал… жёлтый. Лишь год спустя решили: STOP должен быть красным.

С этим возникла неожиданная проблема — красочная стойкая эмаль была только жёлтой. Выйти из ситуации помогли инженеры из Калифорнии: они предложили использовать фарфоровое покрытие. Так и появился привычный сегодня вариант — красный восьмиугольник с белыми буквами.

Когда он появился в СССР

Впервые аналог знака STOP появился в 1961 году: внутри круга с треугольником была надпись "СТОП". Восьмиугольная форма пришла позже — после Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, а в СССР утвердилась в 1973-м, по ГОСТу 10807-71.

Где устанавливают знак STOP

у опасных перекрёстков;

на плохо просматриваемых пересечениях;

перед ж/д переездами, границами, КПП и т. п.

Какие штрафы бывают

800 ₽ - за неостановку перед стоп-линией при красном свете (ч. 2 ст. 12.12 КоАП);

500 ₽ - на нерегулируемом перекрёстке;

до 5000 ₽ или лишение прав — на переезде.

Есть нюансы: в Москве и Петербурге штрафы выше. Например, за остановку на пешеходном — 3000 ₽, в других регионах — 1000 ₽.

Любопытно

Частичное снижение скорости вместо полной остановки — это "rolling stop".

В Израиле слово STOP заменили на символ ладони: при чтении справа налево оно превращается в оскорбление.

В Квебеке знак перекрасили из-за закона о французском языке.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

