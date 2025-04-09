Он не всегда был красным: неожиданные факты о знаке, который знают все

Каждый водитель знает красный знак STOP, но не все задумывались, почему у него именно восьмиугольная форма и когда он появился в России.
Первый знак остановки появился в Детройте в 1915 году — белый квадрат 60x60 см. Только в 1923 году на совещании в Чикаго его решили сделать восьмиугольным, чтобы форма выделялась даже при плохой видимости. Цветом стал… жёлтый. Лишь год спустя решили: STOP должен быть красным.
С этим возникла неожиданная проблема — красочная стойкая эмаль была только жёлтой. Выйти из ситуации помогли инженеры из Калифорнии: они предложили использовать фарфоровое покрытие. Так и появился привычный сегодня вариант — красный восьмиугольник с белыми буквами.
Впервые аналог знака STOP появился в 1961 году: внутри круга с треугольником была надпись "СТОП". Восьмиугольная форма пришла позже — после Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, а в СССР утвердилась в 1973-м, по ГОСТу 10807-71.
у опасных перекрёстков;
на плохо просматриваемых пересечениях;
перед ж/д переездами, границами, КПП и т. п.
800 ₽ - за неостановку перед стоп-линией при красном свете (ч. 2 ст. 12.12 КоАП);
500 ₽ - на нерегулируемом перекрёстке;
до 5000 ₽ или лишение прав — на переезде.
Есть нюансы: в Москве и Петербурге штрафы выше. Например, за остановку на пешеходном — 3000 ₽, в других регионах — 1000 ₽.
Частичное снижение скорости вместо полной остановки — это "rolling stop".
В Израиле слово STOP заменили на символ ладони: при чтении справа налево оно превращается в оскорбление.
В Квебеке знак перекрасили из-за закона о французском языке.
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.