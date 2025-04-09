Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто усталость и жажда: тело шлёт сигналы, но вы их игнорируете
Тайна 600 км: как Трансафганская железная дорога изменит маршрут грузоперевозок навсегда
Ванная комната преобразилась за 3 выходных: владельцы потратили всего $300
От 300 до 600 калорий за час: почему этот вид активности — идеальная нагрузка для всех
Временные знаки с постоянным эффектом: рассказываем, где они ловят чаще всего
Мелкие морщины после 40? Возможно, причина в другом
Почему до сих пор никто не победил крота: подземные тайны самого непонятых зверя
Рассказываем когда сажать кабачки для идеального урожая. Вот месяц, который вам нужен
Простой способ вернуть жизнь вашим волосам после 30, о котором вы не знали

Он не всегда был красным: неожиданные факты о знаке, который знают все

2:17
Авто

Каждый водитель знает красный знак STOP, но не все задумывались, почему у него именно восьмиугольная форма и когда он появился в России.

Знак "стоп"
Фото: flickr.com by thecrazyfilmgirl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Знак "стоп"

История знака

Первый знак остановки появился в Детройте в 1915 году — белый квадрат 60x60 см. Только в 1923 году на совещании в Чикаго его решили сделать восьмиугольным, чтобы форма выделялась даже при плохой видимости. Цветом стал… жёлтый. Лишь год спустя решили: STOP должен быть красным.

С этим возникла неожиданная проблема — красочная стойкая эмаль была только жёлтой. Выйти из ситуации помогли инженеры из Калифорнии: они предложили использовать фарфоровое покрытие. Так и появился привычный сегодня вариант — красный восьмиугольник с белыми буквами.

Когда он появился в СССР

Впервые аналог знака STOP появился в 1961 году: внутри круга с треугольником была надпись "СТОП". Восьмиугольная форма пришла позже — после Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, а в СССР утвердилась в 1973-м, по ГОСТу 10807-71.

Где устанавливают знак STOP

  • у опасных перекрёстков;

  • на плохо просматриваемых пересечениях;

  • перед ж/д переездами, границами, КПП и т. п.

Какие штрафы бывают

  • 800 ₽ - за неостановку перед стоп-линией при красном свете (ч. 2 ст. 12.12 КоАП);

  • 500 ₽ - на нерегулируемом перекрёстке;

  • до 5000 ₽ или лишение прав — на переезде.

Есть нюансы: в Москве и Петербурге штрафы выше. Например, за остановку на пешеходном — 3000 ₽, в других регионах — 1000 ₽.

Любопытно

  • Частичное снижение скорости вместо полной остановки — это "rolling stop".

  • В Израиле слово STOP заменили на символ ладони: при чтении справа налево оно превращается в оскорбление.

  • В Квебеке знак перекрасили из-за закона о французском языке.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Наука и техника
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом Аудио 
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Эстония хочет войны в Балтийском море. Риск задирать того, кто больше, её не пугает Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Смертельные змеи и загадочные птицы: почему этот остров стал запретной зоной
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Слизни боятся этой шершавой ловушки — урожай под защитой
Последние материалы
Не просто усталость и жажда: тело шлёт сигналы, но вы их игнорируете
Тайна 600 км: как Трансафганская железная дорога изменит маршрут грузоперевозок навсегда
Ванная комната преобразилась за 3 выходных: владельцы потратили всего $300
От 300 до 600 калорий за час: почему этот вид активности — идеальная нагрузка для всех
Временные знаки с постоянным эффектом: рассказываем, где они ловят чаще всего
Мелкие морщины после 40? Возможно, причина в другом
Почему до сих пор никто не победил крота: подземные тайны самого непонятых зверя
Рассказываем когда сажать кабачки для идеального урожая. Вот месяц, который вам нужен
Простой способ вернуть жизнь вашим волосам после 30, о котором вы не знали
Скрытые угрозы флешек: какие опасности грозят вашим компьютерам и данным — не игнорируйте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.