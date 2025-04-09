Временные знаки с постоянным эффектом: рассказываем, где они ловят чаще всего

На российских дорогах всё чаще стали появляться временные дорожные знаки, и вместе с ними — камеры фиксации нарушений, которые не щадят даже самых осторожных водителей. Если раньше такие знаки устанавливали в зонах с реальными ремонтами, то теперь они всё чаще появляются там, где… ничего не происходит.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомоибль ДПС

Камеры ловят там, где никто не мешает

Когда на трассе нет ни сужения полосы, ни техники, ни рабочих, водитель полагается на здравый смысл. Но с установкой камер эта тактика больше не работает. Там, где обычная скорость — 90 км/ч, временные знаки легко "срезают" её до 40. И если водитель едет привычные 100 км/ч — камера уже считает это превышением, фиксируя штраф.

Суммы и риски растут

Превышение на 20-40 км/ч — штраф от 500 до 750 ₽

На 40-60 км/ч — от 1000 до 1500 ₽

На 60-80 км/ч — до 3750 ₽ или лишение прав до полугода

Проблема в том, что реальных причин для таких ограничений часто нет, но штрафы — настоящие.

Опасность не в скорости, а в резкости

Когда на гладкой дороге водитель вдруг видит знак "40", его резкое торможение может стать причиной аварии. Водители сзади не ожидают столь резких манёвров — особенно на магистралях.

Кто расставляет знаки

По закону, временные ограничения должны быть согласованы с ГАИ, а информация о них — внесена в базу. Но на практике камеры обслуживают частные подрядчики, для которых увеличение штрафов — источник дохода. В результате — знаки остаются, даже если ремонт уже завершён, а камеры продолжают фиксировать "нарушения".

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

