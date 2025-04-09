Попробуйте этот приём — и забудьте про размазанные стрелки навсегда

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подводка для глаз может стать как главным украшением макияжа, так и его провалом, если спустя пару часов начнёт расплываться. Особенно важно подобрать стойкую формулу, которая выдержит рабочий день, вечеринки и даже погодные капризы. Вот что действительно стоит учитывать, чтобы макияж глаз остался идеальным до самого вечера.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вечерний макияж

Выбирайте водостойкие формулы

Ищите продукты с пометкой waterproof или long-lasting. Такие подводки имеют более плотную текстуру и быстро фиксируются на коже. Гелевые и кремовые варианты в баночках часто более стойкие, чем жидкие фломастеры.

Готовьте веко правильно

Даже самая лучшая подводка не удержится на жирной коже. Обязательно обезжирьте веко с помощью праймера или лёгкой пудры перед нанесением. Это создаст барьер, который не даст подводке «поплыть».

Закрепляйте результат

Лайфхак визажистов — дублировать линию подводки сухими тенями в тон. Это усиливает стойкость и защищает макияж от растекания. Также помогает использование фиксирующего спрея.

Правильная техника и подходящие продукты — ключ к стойкому и аккуратному макияжу глаз. Не экономьте на качестве и не забывайте про подготовку кожи — и ваши стрелки будут безупречны до самой ночи.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.