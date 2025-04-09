Мелкие морщины после 40? Возможно, причина в другом

2:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты замечаешь мелкие морщинки под глазами, в уголках губ или на лбу и сразу думаешь — всё, началось. Старение. Но не спеши хвататься за антивозрастные кремы. Часто это не возраст, а сигнал о другом: кожа просто обезвожена. А с этим можно справиться быстрее и проще, чем кажется.

Фото: freepik Женщина

В чём разница

Обезвоженная кожа выглядит тусклой, может шелушиться и терять упругость. Первыми "звоночками" становятся мелкие складочки — особенно в уголках глаз ("гусиные лапки") и под глазами.

Возрастные морщины - более глубокие, стойкие, они образуются из-за снижения коллагена, эластичности и изменившейся структуры кожи.

Косметолог Джоанна Варгас считает, что большинство мелких морщин в 30-40 лет — это реакция на обезвоженность. А доктор Энтони Юн уточняет: если морщинки появляются внезапно и массово — скорее всего, проблема не в возрасте.

Почему это важно

Доктор Зион Ко Ламм подчёркивает: обезвоживание вызывает хроническое воспаление, а оно уже действительно запускает процессы старения. Так что мелкие морщинки — не просто косметический дефект, а сигнал: коже нужна помощь.

Что делать

Увлажнение, увлажнение и ещё раз увлажнение.

Добавь в уход сыворотку с гиалуроновой кислотой, меняй кремы по сезону, не забывай про ночной уход. Вода — не только в кремах.

Увлажнение должно идти изнутри. Следи за питьевым режимом, особенно в сухом климате и при отоплении. Если морщины не проходят — пора к тяжёлой артиллерии.

Антиэйдж-средства на основе ретиноидов, витамин С, кислотные пилинги и процедуры вроде микронидлинга или IPL — они работают на уровне дермы и запускают восстановление тканей.

Главное — слушать кожу

Если она раздражена — восстанавливай барьер. Если стала тусклой — подключай антиоксиданты. А если появилась "паутинка" морщинок — действуй увлажняюще, но прицельно. Иногда всё, что нужно, — просто дать коже воды.

Уточнения

Морщины - видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.





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