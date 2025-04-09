Наследство с сюрпризом: как гены тихо подталкивают к раку

Слово "рак" звучит как приговор, и неудивительно: по данным ВОЗ, это вторая по частоте причина смерти в мире. Болезнь разрушает не только физически и эмоционально, но и экономически. И главный вопрос, который мучает многих: передаётся ли рак по наследству?
Существует убеждение, что если у бабушки был рак, внукам тоже стоит готовиться к худшему. Частично это правда. Генетические мутации, повышающие риск заболевания, действительно могут передаваться из поколения в поколение. Особенно если речь идёт о генах BRCA1 и BRCA2, мутации в которых существенно увеличивают вероятность рака груди и других видов.
Однако важно понимать: речь идёт не о самом раке, а о предрасположенности. И даже если такая мутация есть, это не означает, что болезнь обязательно разовьётся.
По данным Национального центра онкологических исследований, рак — результат взаимодействия генетики и окружающей среды. Свою роль играют и привычки:
курение
злоупотребление алкоголем
малоподвижный образ жизни
постоянный стресс
нездоровое питание
Все эти факторы могут существенно повысить риск даже при отсутствии генетической предрасположенности.
Как отмечает онколог Альберто Серано Оливера, наследственные формы рака составляют лишь 5-25% от общего числа случаев. Чтобы выяснить, есть ли у человека такая предрасположенность, достаточно сдать анализ слюны или крови на мутации в определённых генах.
Рак может быть наследственным, но это лишь один элемент в сложном уравнении. Гены создают фон, но именно образ жизни может стать спусковым крючком. И то, что у кого-то в семье был рак, ещё не приговор. А повод — задуматься о профилактике.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.