Наследство с сюрпризом: как гены тихо подталкивают к раку

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Слово "рак" звучит как приговор, и неудивительно: по данным ВОЗ, это вторая по частоте причина смерти в мире. Болезнь разрушает не только физически и эмоционально, но и экономически. И главный вопрос, который мучает многих: передаётся ли рак по наследству?

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Наследственность или случайность

Существует убеждение, что если у бабушки был рак, внукам тоже стоит готовиться к худшему. Частично это правда. Генетические мутации, повышающие риск заболевания, действительно могут передаваться из поколения в поколение. Особенно если речь идёт о генах BRCA1 и BRCA2, мутации в которых существенно увеличивают вероятность рака груди и других видов.

Однако важно понимать: речь идёт не о самом раке, а о предрасположенности. И даже если такая мутация есть, это не означает, что болезнь обязательно разовьётся.

Как формируется риск

По данным Национального центра онкологических исследований, рак — результат взаимодействия генетики и окружающей среды. Свою роль играют и привычки:

курение

злоупотребление алкоголем

малоподвижный образ жизни

постоянный стресс

нездоровое питание

Все эти факторы могут существенно повысить риск даже при отсутствии генетической предрасположенности.

Цифры и факты

Как отмечает онколог Альберто Серано Оливера, наследственные формы рака составляют лишь 5-25% от общего числа случаев. Чтобы выяснить, есть ли у человека такая предрасположенность, достаточно сдать анализ слюны или крови на мутации в определённых генах.

Что важно запомнить

Рак может быть наследственным, но это лишь один элемент в сложном уравнении. Гены создают фон, но именно образ жизни может стать спусковым крючком. И то, что у кого-то в семье был рак, ещё не приговор. А повод — задуматься о профилактике.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος - "рак", -ωμα от ὄγκωμα - "опухоль", дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

