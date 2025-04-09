Скрытые угрозы флешек: какие опасности грозят вашим компьютерам и данным — не игнорируйте

Использование флеш-накопителей может повлечь за собой различные проблемы.
Флешки стали неотъемлемой частью повседневной жизни, используясь в автомобиле, на работе и в бытовых нуждах. Однако опасности от USB-накопителей могут коснуться не только неподготовленных людей.
Угроза заключается не только в банальном распространении флешек с вирусами, но также в продаже зараженных флешек на маркетплейсах или раздаче их в качестве призов на конкурсах. Например, группа исследователей из Иллинойсского университета разбросала 297 флешек по учебному заведению: 290 из них были подобраны, 135 вставлены в компьютеры и файлы запущены, а остальные просто оставлены.
К основным угрозам от флешек и USB-носителей относятся:
1. Вредоносное ПО, записанное на флешку, которое может заразить компьютер (трояны, вирусы и т. д.).
2. Флешки с видимо безопасными файлами, которые могут с помощью скрытых ссылок или фишинга привести пользователя на сайт злоумышленника.
3. Возможность тщательно спланированного мошенничества, как это уже описано: флешка с логином и паролем к интернет-банкингу может привести к тому, что человек потеряет деньги, открыв онлайн-счет и заплатив за идентификацию.
4. Вредительство с помощью USB-киллеров, которые могут вывести из строя компьютер.
5. Жучки для прослушивания или GPS-трекеры.
Пользователям рекомендуют не доверять флешкам даже от знакомых и избегать покупки дешевых флешек на маркетплейсах. Лучше приобретать носители только у надежных продавцов и не недооценивать угрозу, исходящую от USB-носителей, пишет Zakon.kz.
Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
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