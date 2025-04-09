Скрытые угрозы флешек: какие опасности грозят вашим компьютерам и данным — не игнорируйте

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Использование флеш-накопителей может повлечь за собой различные проблемы.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Флешки стали неотъемлемой частью повседневной жизни, используясь в автомобиле, на работе и в бытовых нуждах. Однако опасности от USB-накопителей могут коснуться не только неподготовленных людей.

Угроза заключается не только в банальном распространении флешек с вирусами, но также в продаже зараженных флешек на маркетплейсах или раздаче их в качестве призов на конкурсах. Например, группа исследователей из Иллинойсского университета разбросала 297 флешек по учебному заведению: 290 из них были подобраны, 135 вставлены в компьютеры и файлы запущены, а остальные просто оставлены.

К основным угрозам от флешек и USB-носителей относятся:

1. Вредоносное ПО, записанное на флешку, которое может заразить компьютер (трояны, вирусы и т. д.).

2. Флешки с видимо безопасными файлами, которые могут с помощью скрытых ссылок или фишинга привести пользователя на сайт злоумышленника.

3. Возможность тщательно спланированного мошенничества, как это уже описано: флешка с логином и паролем к интернет-банкингу может привести к тому, что человек потеряет деньги, открыв онлайн-счет и заплатив за идентификацию.

4. Вредительство с помощью USB-киллеров, которые могут вывести из строя компьютер.

5. Жучки для прослушивания или GPS-трекеры.

Пользователям рекомендуют не доверять флешкам даже от знакомых и избегать покупки дешевых флешек на маркетплейсах. Лучше приобретать носители только у надежных продавцов и не недооценивать угрозу, исходящую от USB-носителей, пишет Zakon.kz.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



