Купили розовое мясо, а на сковородке оно завоняло — где подвох

Выбрать качественное мясо — не просто задача, а настоящее искусство. Особенно если не хочется в очередной раз разочароваться в тушёной "подошве" или стейке, похожем на резину. Разбираемся, как не промахнуться с выбором — на рынке и в магазине.
Опытные кулинары знают: самое свежее мясо — на рынке. В супермаркетах мясо часто заморожено, переморожено и упаковано неизвестно когда. А упаковка, увы, не расскажет, чем кормили животное, сколько в нём антибиотиков, и как давно продукт выловили из морозилки.
И всё же, даже на рынке можно наткнуться на сомнительное мясо. Лучшее решение — найти "своего" мясника. Мастер с прилавка обычно охотно подскажет, какой кусок лучше взять под жаркое, а какой — под бульон. Дружить семьями не обязательно, но дружеский "привет" творит чудеса — и вы получаете лучшие куски без лишней суеты.
Первое, что хочется сделать — посмотреть на цвет. Но профессионалы начинают с другого: определяются с блюдом. Потому что вырезка для гуляша — провал, а для запекания на гриле — идеал. Задайте себе вопрос: что я буду готовить? - и только потом выбирайте подходящий отруб.
Цвет:
Избегайте зеленоватых, фиолетовых, бензиново-мерцающих оттенков.
Жир:
Поверхность:
Запах:
У свинины бывает скрытая проблема: мясо некастрированного самца пахнет мочой при жарке. Лайфхак: отрежьте крошечный кусочек и подожгите — будет аромат шашлыка или "ух".
Если выбора нет и вы в магазине — будьте бдительны:
Читайте этикетку: важны даты производства и годности.
Выбирайте местных производителей: мясо свежее, меньше антибиотиков.
Не берите брикеты без информации или с повреждённой упаковкой.
Понюхайте мясо после разморозки: неприятный запах — вернуть без разговоров.
Стейк из австралийской заморозки может выглядеть внушительно, но во вкусе превратиться в подошву. Для котлет — ещё годится, но не больше.
Фразы вроде "100% натуральное мясо" или "без холестерина" — не более чем реклама. Настоящий маркер качества — фермерское мясо, выращенное на траве, без муки и стимуляторов. Оно стоит дороже, но вкус — как у бабушки на даче.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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