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Секретная реакция Недведа на новый рекорд Овечкина — почему Канада не может смириться

1:26
Спорт

Бывший нападающий сборной Чехии и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Петр Недвед поделился своими мыслями о достижении Александра Овечкина, который обошёл легендарного Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. Недвед, который дружит с Гретцки, предположил, что его друг, вероятно, испытывает разочарование из-за потери своего рекорда.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

В интервью iSport Недвед отметил, что не испытывает злобы к российскому хоккеисту, но сожалеет, что историческое достижение канадского хоккея перешло к игроку из другой страны. Он подчеркнул, что этот рекорд должен был остаться в Канаде, где хоккей является неотъемлемой частью национальной культуры.

Овечкин повторил исторический рекорд Гретцки, забив 894-й гол в матче против "Чикаго", а затем добавил ещё один в игре с "Айлендерс" в воскресенье, окончательно закрепив своё превосходство. Теперь капитан "Вашингтона" всего в одном шаге от отметки в 900 голов, напоминает Ньюсинфо.

Недвед высоко оценил игру Овечкина, отметив его впечатляющие результаты и способность забивать шайбы даже в зрелом возрасте. Он подчеркнул уникальность броска российского форварда, который позволил ему установить новый рекорд. По мнению Недведа, этот бросок останется в памяти навсегда.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Петр Не́двед (чеш. Petr Nedvěd; род. 9 декабря 1971 года, Либерец, Чехословакия) — бывший чешский и канадский хоккеист, выступавший на позиции центрального нападающего. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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