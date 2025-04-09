Без глютена, но с изысканным вкусом: как приготовить картофельную пиццу

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает вам насладиться домашней пиццей, приготовленной на основе тертого картофеля. Она легка, не содержит глютена и идеально сочетается с вашими любимыми ингредиентами.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Рецепт картофельной пиццы без глютена

Уровень сложности: Легкий

Время приготовления: 55 минут

Без глютена

Ингредиенты

750 г картофеля

2 яйца

50 г тертого сыра (например, твердая моцарелла, грюйер, пармезан или гауда)

Соль

Свежемолотый перец

150 г тертого сыра (смешанного пармезана и твердой моцареллы)

125 г свежей моцареллы, нарезанной ломтиками

6-7 помидоров черри, нарезанных или разрезанных пополам

Свежие листья базилика

Орегано

Свежемолотый перец

Приготовление

Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Положите картофель в дуршлаг, щедро посолите и оставьте на 15 минут. Это поможет удалить излишки крахмала. Затем хорошо отожмите картофель, чтобы удалить как можно больше жидкости, и обсушите чистым полотенцем. Разогрейте духовку до 180°C. В большой миске смешайте тертый картофель, яйца, 50 г тертого сыра, немного соли и свежемолотого перца. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите картофельную смесь, формируя круглую основу диаметром около 30 см. Разровняйте поверхность, чтобы толщина была равномерной. Выпекайте основу в разогретой духовке около 30 минут, до золотистой корочки. Достаньте основу из духовки и равномерно посыпьте тертым сыром. Разложите ломтики свежей моцареллы. Сверху добавьте нарезанные помидоры черри, листья базилика и орегано. Посыпьте свежемолотым перцем по вкусу. Верните пиццу в духовку и выпекайте еще 15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Подавайте пиццу сразу же, горячей и ароматной.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

