Услуги в области дерматологии и пластической хирургии в Пусане: как южнокорейский город стал меккой медицинского туризма среди россиян

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Портовый южнокорейский город Пусан, расположенный примерно в двух с половиной часах полета от Владивостока, стал популярным местом для медицинского туризма среди россиян.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

С 2009 по 2021 год Россия стабильно занимала первое место по количеству иностранных медицинских туристов в этом городе, согласно данным Корейского института развития индустрии здравоохранения.

В прошлом году Пусан посетило около 30 000 иностранных пациентов, что является рекордом с момента запуска программы медицинского туризма в 2009 году. Японские пациенты составили 24,3% от общего числа иностранных туристов, за ними следуют посетители из Тайваня, Китая и России.

Чтобы привлечь российских пациентов, Пусан активно продвигает медицинский туризм, сотрудничая с частными агентствами, ориентированными на Дальний Восток. Растущий спрос привел к тому, что многие компании начали предлагать индивидуальные услуги для российских клиентов. Кроме того, Пусан запустил несколько инициатив, таких как расширение услуг консьержей в порту Донхэ, чтобы упростить поездки россиян.

В Пусане дерматологические процедуры стали основным фактором роста медицинского туризма, как и в других регионах Южной Кореи, пишет The Korea Times.

Уточнения

Консье́рж консье́ржка (фр. concierge) — человек, в чьи обязанности входят обеспечение и создание для клиентов комфортных условий в отелях, заказе такси и т.д..





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