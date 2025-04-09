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Почему до сих пор никто не победил крота: подземные тайны самого непонятых зверя

2:20
Зоосфера

Вы можете ненавидеть его всем сердцем, строить ловушки, втыкать в землю баночки, закапывать тухлую рыбу и даже всерьёз рассматривать капканы. Но крот выживет. И выкопает новый туннель.

Золотой крот
Фото: Wikipedia by JP Le Roux, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Золотой крот

Пока остальные животные любуются небом, крот живёт в вечной темноте, как настоящий шахтёр-одиночка. Он прокладывает километры ходов, не ведая, что на поверхности его уже давно записали в разряд "вредителей". Но всё ли так однозначно?

Кто он — враг урожая или борец с вредителями

Для начала: крот — не веган. Он не роет тоннели, чтобы добраться до ваших морковок. Его интересуют совсем другие деликатесы — дождевые черви, медведки, личинки жуков, проволочники и прочие гады, которые действительно портят растения.

Да, норы могут мешать. Да, клумбы превращаются в решето. Но сам крот не ест ни картошку, ни редиску. Это делают мыши и слепыши, которые с радостью пользуются тем, что кто-то уже прорыв в систему обороны.

Почему его не травят в масштабах сельского хозяйства

А потому что он там и не мешает. На больших полях крот — это скорее союзник. Он улучшает структуру почвы, делает аэрацию, разрыхляет и даже способствует влагообмену. Проще говоря — рыхлит землю бесплатно и ест тех, кого фермеры и так травят.

Если бы его истребляли, как колорадских жуков, проблем было бы больше.

Откуда столько нор, если крот один

В этом и подвох. Кроты живут поодиночке, у каждого — своя территория. Если нор стало больше, это не значит, что пришла банда. Это значит, что крот просто на вас обиделся и копает новые маршруты в обход ваших атак. Хуже, если вы сами нарушили его систему — тогда он вынужден всё перекопать заново.

Его всё-таки можно выгнать

Да, есть способ — шум. Звуковые отпугиватели, банки на прутьях, бутылки на палках. Постоянный дребезг и вибрация срывают кроту охоту. Он перестаёт ощущать, где шевелится добыча, нервничает, худеет, уходит. Главное — не сдаваться раньше него.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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