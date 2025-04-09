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Иван Охлобыстин показал фото с внуком: деда нянчит Ноя

0:38
Шоу-бизнес

Ставший недавно в очередной раз дедом Иван Охлобыстин понянчился с внуком.

Актёр Иван Охлобыстин
Фото: Телеграм-канал Ивана Охлобыстина is licensed under public doman
Актёр Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин опубликовал в социальных сетях фото с наследником.

"Деда нянчит Ноя", — написал под кадром актёр.

Звезда сериала "Интерны" запечатлён с ребёнком, лёжа на кровати.

Третьего внука Охлобыстину подарила дочь Евдокия. У неё уже есть старшая дочь Ева.

Первого же внука Антония актёру родила старшая дочь Анфиса.

В семье актёра наследникам традиционно выбирают архаичные ветхозаветные имена.

Уточнения

Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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