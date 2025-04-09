Иван Охлобыстин показал фото с внуком: деда нянчит Ноя

Ставший недавно в очередной раз дедом Иван Охлобыстин понянчился с внуком.
Иван Охлобыстин опубликовал в социальных сетях фото с наследником.
"Деда нянчит Ноя", — написал под кадром актёр.
Звезда сериала "Интерны" запечатлён с ребёнком, лёжа на кровати.
Третьего внука Охлобыстину подарила дочь Евдокия. У неё уже есть старшая дочь Ева.
Первого же внука Антония актёру родила старшая дочь Анфиса.
В семье актёра наследникам традиционно выбирают архаичные ветхозаветные имена.
Ива́н Ива́нович Охлобы́стин (род. 22 июля 1966, Поленово, Тульская область, СССР) — советский и российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, драматург, журналист, писатель.
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