Секрет собачьей телепатии: как ваш питомец узнаёт, что вы вот-вот зайдёте в дверь

Многие владельцы собак замечали: едва вы подходите к дому — питомец уже у двери, хвостом машет, радость не скрывает. И вроде бы никаких сигналов не было — ни звонка, ни стука, ни запаха. Откуда он знает?
Ответ кроется не в мистике, а в остром восприятии, биологических часах и впечатляющей наблюдательности.
Собаки ориентируются во времени благодаря внутренним биологическим часам. Они синхронизируют свой ритм жизни с повседневной рутиной человека. Если вы обычно приходите домой в 19:00, питомец это запомнит — и ровно в это время будет на посту.
Но одной памяти мало. Пёс следит за изменениями вокруг: шум лифта, шаги на лестнице, характерное жужжание мотора вашей машины, поведение членов семьи — всё это сигналы.
Когда в доме накрывают на стол, выключают пылесос или кто-то говорит: "Скоро он придёт" — для собаки это знак: пора ждать. Она складывает десятки микросигналов в одну картинку. Именно поэтому её реакция кажется поразительно точной.
Бурная радость при виде одного из членов семьи и спокойная встреча другого — неслучайны. Собаки, как и волки, выбирают "вожака стаи" — человека, с которым они ближе всего эмоционально. Как правило, это тот, кто чаще кормит, гуляет и общается с питомцем.
Хотя псы — чемпионы по наблюдательности и преданности, кошки тоже способны угадывать возвращение хозяев. Просто делают это по-своему — тихо, без суеты, разве что переместятся к двери за пару минут до вашего прихода.
Так что если ваш питомец встречает вас у порога — это не волшебство, а результат тонкой настройки на ваш образ жизни. Он просто знает вас лучше, чем вы думаете.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.