Как защитить свой бизнес от кибератак: новые решения от "Лаборатории Касперского"

Защита промышленных сетей: "Лаборатория Касперского" предлагает новые решения

Исследование "Лаборатории Касперского" показывает, что только 20% компаний с распределенными сетями и филиалами в России полностью защищены. В 2023 году 34,3% компьютеров в системах управления подверглись атакам вредоносных программ, что подчеркивает увеличение сложности и целенаправленности киберугроз. На выставке ИННОПРОМ-2024 "Лаборатория Касперского" представила новые продукты для защиты распределенных промышленных сетей — Kaspersky SD-WAN и Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS).

Kaspersky SD-WAN предлагает решение для создания надежных распределенных сетей с централизованным управлением. Эта технология обеспечивает непрерывность производственных процессов, управление трафиком, безопасное разделение сети и стабильность работы даже при нестабильных соединениях. Технология особенно эффективна для удаленных и труднодоступных объектов благодаря использованию беспроводных связных каналов и портативных устройств. Zero Touch Provisioning позволяет автоматически настраивать сетевые устройства, что упрощает интеграцию новых объектов.

Kaspersky Industrial CyberSecurity — это сертифицированная защитная платформа для промышленных объектов, состоящая из KICS for Nodes и KICS for Networks. KICS for Nodes защищает рабочие станции и серверы АСУ, работающие на различных операционных системах, включая Windows и Linux, и выполняет функции системного сенсора. KICS for Networks, функционирующий как сервер платформы, управляет активами, обнаруживает уязвимости и сетевые аномалии, обеспечивая защиту программируемых контроллеров и промышленных маршрутизаторов. Интеграция этих компонентов гарантирует комплексный аудит безопасности систем промышленной автоматизации.