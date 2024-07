Победитель Mortal Kombat 1 устроил скандал: кресло полетело в осветительную рампу

Your browser does not support the audio element.

Киберспортсмен Алекс Руиз, известный как Dyloch, одержал победу на чемпионате по Mortal Kombat 1, который состоялся в рамках общего турнира по файтингам CEO 2024. В одном из матчей Руиз отпраздновал победу, выбросив своё кресло за пределы ринга, однако промахнулся и попал в осветительную рампу.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository