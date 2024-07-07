Победитель Mortal Kombat 1 устроил скандал: кресло полетело в осветительную рампу

Празднование победы обернулось штрафом для киберспортсмена на турнире CEO 2024

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Киберспортсмен Алекс Руиз, известный как Dyloch, одержал победу на чемпионате по Mortal Kombat 1, который состоялся в рамках общего турнира по файтингам CEO 2024. В одном из матчей Руиз отпраздновал победу, выбросив своё кресло за пределы ринга, однако промахнулся и попал в осветительную рампу.

Фото: flickr.com by Piotr Drabik from Poland is licensed under Commons, the free media repository

Организатор турнира, Алекс Джебейли, отметил, что стоимость повреждённого оборудования составляет около $3 тыс. (примерно 261,8 тыс. рублей по курсу ЦБ). В итоге Руизу придётся возместить ущерб. Джебейли также подчеркнул, что в случае повторного подобного инцидента нарушителя навсегда отстранят от участия в любых турнирах его организации.

Dyloch выиграл $565 (около 49,3 тыс. рублей по курсу ЦБ) за победу в чемпионате, что значительно меньше стоимости осветительного прибора. Таким образом, Руиз остался должен организаторам около $2,4 тыс. (211,8 тыс. рублей по курсу ЦБ). Игрок признал свою ответственность за нанесённый ущерб.

СМИ сообщают, что оборудование на таких соревнованиях обычно застраховано от непредвиденных ситуаций. Поэтому не исключено, что заявление Джебейли было демонстративным, и Руизу не придётся платить компенсацию из своего кармана.