Выход юмористического экшена Squirrel with a Gun запланирован на осень 2024 года

Squirrel with a Gun: опасная белка в новом шутере

Художник по спецэффектам и независимый разработчик Дэниел Деантремон, работающий под брендом Dee Dee Creations, объявил о выпуске своего первого проекта, шутера от третьего лица под названием Squirrel with a Gun. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5, а ее издателем является Maximum Entertainment.

Фото: commons.wikimedia.org by ElenaNNN is licensed under CC BY-SA 4.0

В новом боевике игроки возьмут на себя роль опасной белки, которая стала объектом экспериментов на секретной подземной базе. Благодаря счастливой случайности ей удалось сбежать, но теперь она преследуется толпами Агентов, стремящихся вернуть своего подопытного.

В ходе игры игрокам предстоит взламывать секретные бункеры, сражаться с боссами, собирать разнообразное оружие, решать головоломки и охотиться за золотыми желудями. Для исследования игрового мира будет доступен игрушечный автомобиль, а решение, как взаимодействовать с мирными жителями, останется за игроками.

Squirrel with a Gun появится этой осенью на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

Squirrel with a Gun - Official Console Announce Trailer | The MIX x Kinda Funny Spring Showcase 2024