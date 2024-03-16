Diablo 4 станет еще красочнее: трассировка лучей выйдет 26 марта

GeForce, производитель видеокарт, объявил о предстоящем обновлении, которое внедрит трассировку лучей в Diablo 4, доступное с 26 марта.
Эффект трассировки лучей значительно улучшит визуальное восприятие игры, делая броню, воду, окна и другие поверхности более реалистичными и точными в отражениях. Это придаст битвам ещё большую эпичность, а улучшенные тени добавят дополнительную детализацию к игровым сценам.
Кроме того, Diablo 4 уже поддерживает технологию DLSS, что позволит владельцам видеокарт Nvidia повысить производительность при использовании трассировки лучей.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.