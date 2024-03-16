Diablo 4 станет еще красочнее: трассировка лучей выйдет 26 марта

Diablo 4 получит функцию трассировки лучей уже 26 марта

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

GeForce, производитель видеокарт, объявил о предстоящем обновлении, которое внедрит трассировку лучей в Diablo 4, доступное с 26 марта.

Фото: flickr.com by fotoyorum is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эффект трассировки лучей значительно улучшит визуальное восприятие игры, делая броню, воду, окна и другие поверхности более реалистичными и точными в отражениях. Это придаст битвам ещё большую эпичность, а улучшенные тени добавят дополнительную детализацию к игровым сценам.

Кроме того, Diablo 4 уже поддерживает технологию DLSS, что позволит владельцам видеокарт Nvidia повысить производительность при использовании трассировки лучей.