GPT-4 в DOOM: учёный Адриан де Винтер из Йоркского университета провёл эксперимент с ИИ

Научный сотрудник из Йоркского университета, Адриан де Винтер, провел эксперимент с использованием искусственного интеллекта GPT-4 в игре DOOM. Результаты исследования были опубликованы на портале The Register.

Фото: commons.wikimedia.org by Freedoom is licensed under CC0