GPT-4 в DOOM: учёный Адриан де Винтер из Йоркского университета провёл эксперимент с ИИ

Попытка ChatGPT сыграть в DOOM оказалась неудачной

Научный сотрудник из Йоркского университета, Адриан де Винтер, провел эксперимент с использованием искусственного интеллекта GPT-4 в игре DOOM. Результаты исследования были опубликованы на портале The Register.

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По словам ученого, ему пришлось разработать отдельный модуль, который снимал скриншоты экрана и на их основе описывал происходящее для ИИ. GPT-4 быстро освоился с основными действиями, такими как передвижение, открытие дверей и стрельба. Однако в процессе игры возникали значительные проблемы. Например, искусственный интеллект часто застревал в углах и забывал о противниках, которые выходили из поля зрения. Это приводило к тому, что монстры безнаказанно атаковали его.

DOOM — это шутер от первого лица, выпущенный в конце 1993 года для ПК под управлением MS DOS. С течением времени игра была адаптирована для множества платформ и продолжила развиваться.