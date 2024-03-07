Сценаристы обещают раскрыть тайну происхождения Волт-Боя

Вышел трейлер сериала Fallout

0:54 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

На канале Prime Video появился трейлер сериала "Fallout". Ролик идёт чуть более трёх минут и демонстрирует ключевых персонажей, а также проработанный антураж постапокалиптического мира. Сценаристы обещают раскрыть тайну происхождения Волт-Боя (Vault Boy).

За постановку первых трёх эпизодов шоу выступил один из его авторов, Джонатан Нолан ("Мир Дикого Запада"). Главные роли исполнили Элла Пернелл ("Шершни"), Аарон Мотен ("Однажды ночью"), Уолтон Гоггинс ("Омерзительная восьмёрка"), Кайл Маклоклен ("Твин Пикс") и Майкл Эмерсон ("Остаться в живых").

Производством сериала занимались Amazon Studios, Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, а также Bethesda Game Studios и Bethesda Softworks.

Премьера сериала "Fallout" состоится 11 апреля на Amazon Prime Video.

Fallout - Official Trailer | Prime Video