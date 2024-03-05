Red Barrels выпустили корпоративный хоррор о "холодной войне"

5 марта состоялся полноценный релиз корпоративного хоррора The Outlast Trials от студии Red Barrels для ПК, PS и Xbox, события которого разворачиваются в период "холодной войны".
Главные герои нового спин-оффа серии Outlast — испытуемые корпорации "Меркофф", которым необходимо выбраться из лаборатории. Это предполагает совместное прохождение: игроки, количеством до 4 человек, должны сообща решать головоломки и выполнять задания.
В настоящий момент средний рейтинг игры на Metacritic составляет 80 баллов из 100 на основе девяти обзоров, а на OpenCritic — 74 балла из 100.
Ранняя версия игры была номинирована на премию The Steam Awards в декабре 2023 года.
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