Dreamio: российская визуальная новелла на базе нейросети

В Steam состоялся релиз необычной игры российского разработчика Олега Скутте под названием "Dreamio: AI-Powered Adventures", бесконечной визуальной новеллы, в которой истории и рисунки динамически создаются с помощью искусственного интеллекта.
В ходе прохождения за все последствия действий героя ответственна нейросеть. Текст создаётся с помощью GPT-3.5 Turbo, изображения делает Stable Diffusion XL. Искусственный интеллект также озвучивает диалоги с помощью двух голосовых моделей, Neural2 от Google и Whisper от OpenAI.
Ранее Steam пытались отказать автору в публикации, запросив права на датасеты, поскольку в настоящее время вопрос авторского права по отношению к контенту, созданному искусственным интеллектом, никак не регулируется.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.