Dreamio: российская визуальная новелла на базе нейросети

В Steam вышла визуальная новелла на базе искусственного интеллекта

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В Steam состоялся релиз необычной игры российского разработчика Олега Скутте под названием "Dreamio: AI-Powered Adventures", бесконечной визуальной новеллы, в которой истории и рисунки динамически создаются с помощью искусственного интеллекта.

Фото: youtube.com by Oleg Skutte is licensed under Public Domain

В ходе прохождения за все последствия действий героя ответственна нейросеть. Текст создаётся с помощью GPT-3.5 Turbo, изображения делает Stable Diffusion XL. Искусственный интеллект также озвучивает диалоги с помощью двух голосовых моделей, Neural2 от Google и Whisper от OpenAI.

Ранее Steam пытались отказать автору в публикации, запросив права на датасеты, поскольку в настоящее время вопрос авторского права по отношению к контенту, созданному искусственным интеллектом, никак не регулируется.