Nintendo Switch 2 может начать использовать карту памяти со скоростью 800 МБ/с

Появился слух о том, что в первом квартале 2025 года Nintendo выпустит преемницу Switch.
Нынешняя консоль позволяет пользоваться почти любой картой microSD со скоростью от 60 МБ/с. Но Nintendo старается привести свои игры в соответствие с современными стандартами. А это значит, что нужна скорость больше.
Недавно Samsung сообщила о запуске линейки карт памяти microSD с высокопроизводительным интерфейсом SD Express, который сможет обеспечить скорость 800 МБ/с. Ее продажи начнутся с объемом в 256 ГБ, а затем на 1 ТБ. Интересно то, что в своем пресс-релизе производитель рассказал, что новые карты стали результатом успешного сотрудничества по созданию индивидуального продукта с неким неназванным клиентом. Предположительно, это мог бы быть Nintendo Switch 2.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.