Starfield расширяет свой космос: в Steam появилось упоминание DLC Shattered Space

В Steam пользователи обнаружили DLC для Shattered Space

0:48 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Bethesda давно готовит анонс первого DLC для игры Starfield. О нём уже известны некоторые детали. Сюжетное дополнение под названием Shattered Space, было подтверждено студией ещё до релиза Starfield, однако подробностей о нём предоставили мало.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository

Согласно данным из Steam, в Starfield было обнаружено новое DLC недавно — 28 февраля. Название и информация о нём пока скрыты, но геймеры предполагают, что это DLC Shattered Space. Возможно издатели готовятся добавить его в Steam.

Крайний раз Bethesda заявляла о Shattered Space в конце 2023 года. Они сообщили, что работают над дополнением, которое принесёт в игру новый сюжетный контент, локации, снаряжение и многое другое.