Starfield расширяет свой космос: в Steam появилось упоминание DLC Shattered Space

Студия Bethesda давно готовит анонс первого DLC для игры Starfield. О нём уже известны некоторые детали. Сюжетное дополнение под названием Shattered Space, было подтверждено студией ещё до релиза Starfield, однако подробностей о нём предоставили мало.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository