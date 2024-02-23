Nvidia запустила бета-версию нового приложения Nvidia App, которое заменит GeForce Experience

Nvidia запустила бета-версию нового приложения Nvidia App

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания Nvidia выпустила на своём официальном сайте бета-версию нового приложения для видеокарт, которое заменит GeForce Experience. Оно отличается обновленным внешним видом, новыми функциями и не требует входа в систему. Предполагается, что в конечном итоге приложение также будет использоваться для панели управления Nvidia.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository

В новое приложение Nvidia App входят:

Единый центр управления видеокартой

Улучшенная информация о драйвере

Обновленный внутриигровой оверлей

Переработанный пользовательский интерфейс

Новые фильтры Freestyle на базе ИИ

Поддержка Shadowplay со скоростью 120 кадров в секунду

Настройки профиля для каждой игры с панели управления Nvidia

Поддержка RTX HDR

Также дорожная карта нового приложения включает в себя поддержку AV1 для Shadowplay, элементы управления DLSS и дополнительные функции разгона.

Если у пользователей есть какие-то идеи и пожелания, то они могут поделиться своим мнением в приложении Nvidia.