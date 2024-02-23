Nvidia запустила бета-версию нового приложения Nvidia App, которое заменит GeForce Experience

Компания Nvidia выпустила на своём официальном сайте бета-версию нового приложения для видеокарт, которое заменит GeForce Experience. Оно отличается обновленным внешним видом, новыми функциями и не требует входа в систему. Предполагается, что в конечном итоге приложение также будет использоваться для панели управления Nvidia.
В новое приложение Nvidia App входят:
Также дорожная карта нового приложения включает в себя поддержку AV1 для Shadowplay, элементы управления DLSS и дополнительные функции разгона.
Если у пользователей есть какие-то идеи и пожелания, то они могут поделиться своим мнением в приложении Nvidia.
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