Трейлер хоррор-игры The Outlast Trials посвящен злодеям и наводит страх с первых кадров

Вышел жуткий трейлер игры The Outlast Trials

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В сети появился ролик с сержантом Лиландом Койлом и Матушкой Гусберри, которые в игре являются злодеями. В видео их жестоко допрашивают сотрудники корпорации "Меркофф", с которой у них особые отношения.

Фото: flickr.com by fredrik Andreasson from Sweden is licensed under Commons, the free media repository

У этих двух антагонистов богатая биография с тяжёлой судьбой. Матушка Гуссбери проявляет любовь через зло, боль и жестокость, а Лиланд выступает за гипертрофированный порядок, который можно достигнуть, на его взгляд, через насилие.

В остальной части трейлера сержант и матушка пытают несчастных людей своими жуткими способами. У Гуссбери есть дьявольская кукла с большим сверлом. Лиланд в битвах предпочитает пользоваться полицейской дубиной и электрошокером.

Напоминаем, что игра выйдет 5 марта и будет доступна для игры с ПК и консолей PS5 и XBox. В The Outlast Trials кооператив может достигать четырёх человек. Также пользователи могут быть пациентами в "Меркофф". Их главная задача — выбраться на свободу из пыточных.

The Outlast Trials Villains Trailer