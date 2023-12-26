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Планируется экранизация хоррора "Bendy and the Ink Machine"

1:41
Видеоигры

Кто-то может вспомнить, что в 2020 году началось производство адаптации "Bendy and the Ink Machine". Тогда это был сериал, а теперь речь идет о полнометражном фильме.

Планируется экранизация хоррора "Bendy and the Ink Machine"
Фото: Официальный сайт игры joeydrewstudios.com

Об этом свидетельствует недавний пост в официальном твиттере франшизы: "Bendy выходит на большой экран". На прикрепленном изображении видна перчатка главного героя, указывающая на упомянутое сообщение, а также логотипы организаций, участвующих в проекте — студии-разработчика Joey Drew и кинокомпании Radar Pictures. Последняя работала над франшизой "Билл и Тед" и перезапуском "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном. Подробностей об экранизации пока нет.

Создатель Bendy, Пол Кроуфорд, выразил радость тем, что его творение будет адаптировано в новый медиаформат. Он заверил, что команда приложит все усилия, чтобы фильм был качественным, страшным и захватывающим, и выразил уважение к миру Bendy.

"Все будет сделано правильно и с любовью", — подчеркнул разработчик.

Напомним, что "Bendy and the Ink Machine" и ее сиквел "Bendy and the Dark Revival" представляют собой сурвайвал-хорроры от первого лица. Проекты выделяются уникальным художественным стилем, вдохновленным мультфильмами начала эпохи анимации.

Не исключено, что компания Radar Pictures присоединилась к производству адаптации после успеха "Пяти ночей с Фредди", который заработал более 294 миллионов долларов и стал самым кассовым фильмом компании Blumhouse, несмотря на негативные отзывы критиков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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