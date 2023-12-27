Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США среди оленей распространяется опасный для человека "зомби-вирус"
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду за "самоволку"
Что посмотреть зимой на Байкале: идеи и активности
Фильм "Мятежная Луна" собрал почти 24 млн просмотров впервые дни на Netflix
Брат Шумахера рассказал о его состоянии
Картошка получится такая, как испечённая на костре
Названы упражнения для похудения в домашних условиях
В Приморье двое пытались продать шкуру редкого амурского тигра за 1 млн руб
Нутрициолог Кузина назвала продукты, которые точно добавят килограммов

Немецкие ученые выяснили, что "Super Mario Odyssey" уменьшает симптомы депрессии

1:31
Видеоигры

Опубликовано немецкое исследование "Влияние видеоигрового вмешательства на симптомы, мотивацию к обучению и зрительно-пространственную память при депрессии", которое фактически демонстрирует связь между видеоиграми и снижением симптомов депрессии.

Немецкие ученые выяснили, что "Super Mario Odyssey" уменьшает симптомы депрессии
Фото: Wikipedia by Nintendo is licensed under Добросовестное использование

Эксперимент включал в себя шестинедельную видеоигровую интервенцию с целью выяснить, способны ли игры помочь справиться с депрессивным настроением, улучшить мотивацию к обучению и укрепить зрительно-пространственную память у людей с выраженным депрессивным расстройством, и результаты оказались обнадеживающими.

Участники исследования играли в Super Mario Odyssey, и выяснилось, что у них наблюдалось более значительное уменьшение симптомов депрессии по сравнению с теми, кто использовал программу когнитивного обучения ("CogPack") или проходил стандартное лечение этих симптомов. Кроме того, у игроков в Super Mario Odyssey был более высокий уровень мотивации к обучению.

Проанализировав подробности, исследование показало, что у участников с высоким уровнем депрессивных симптомов отмечалось самое значительное снижение уровня депрессии после сессий в Super Mario Odyssey: уровень депрессии упал почти наполовину по сравнению с двумя другими группами. Эти впечатляющие результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о необходимости более глубокого изучения взаимосвязи между игровой и научной сферами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Популярное
Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой

Музыкальный критик Сергей Соседов высказал свою позицию относительно "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой и её гостей, назвав главную ошибку участников события.

Соседов назвал главную ошибку гостей вечеринки Ивлеевой
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Киркорова, посетившего вечеринку Ивлеевой, решили убрать из шоу "Маска"
Перемены в статусе: Анастасия Ивлеева уходит с поста амбассадора МТС
Захотелось вкусного десерта: сделайте за пять минут торт со сметаной и фруктами без выпечки
Сводка боевых действий специальной военной операции на 26 декабря Дмитрий Плотников Причины провала контрнаступа ВСУ: коррупция, деморализация и некомпетентность Алексей Гончаров Олигархический капитал возвращает мир к феодализму Сергей Лебедев
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Пирог-пятиминутка: выручит, когда нужен десерт к чаю
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют ей жизнь и дочери
Последние материалы
В США среди оленей распространяется опасный для человека "зомби-вирус"
МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду за "самоволку"
Что посмотреть зимой на Байкале: идеи и активности
Немецкие ученые выяснили, что "Super Mario Odyssey" уменьшает симптомы депрессии
Фильм "Мятежная Луна" собрал почти 24 млн просмотров впервые дни на Netflix
Брат Шумахера рассказал о его состоянии
Картошка получится такая, как испечённая на костре
Названы упражнения для похудения в домашних условиях
В Приморье двое пытались продать шкуру редкого амурского тигра за 1 млн руб
Нутрициолог Кузина назвала продукты, которые точно добавят килограммов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников