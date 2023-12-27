Немецкие ученые выяснили, что "Super Mario Odyssey" уменьшает симптомы депрессии

1:31 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Опубликовано немецкое исследование "Влияние видеоигрового вмешательства на симптомы, мотивацию к обучению и зрительно-пространственную память при депрессии", которое фактически демонстрирует связь между видеоиграми и снижением симптомов депрессии.

Фото: Wikipedia by Nintendo is licensed under Добросовестное использование

Эксперимент включал в себя шестинедельную видеоигровую интервенцию с целью выяснить, способны ли игры помочь справиться с депрессивным настроением, улучшить мотивацию к обучению и укрепить зрительно-пространственную память у людей с выраженным депрессивным расстройством, и результаты оказались обнадеживающими.

Участники исследования играли в Super Mario Odyssey, и выяснилось, что у них наблюдалось более значительное уменьшение симптомов депрессии по сравнению с теми, кто использовал программу когнитивного обучения ("CogPack") или проходил стандартное лечение этих симптомов. Кроме того, у игроков в Super Mario Odyssey был более высокий уровень мотивации к обучению.

Проанализировав подробности, исследование показало, что у участников с высоким уровнем депрессивных симптомов отмечалось самое значительное снижение уровня депрессии после сессий в Super Mario Odyssey: уровень депрессии упал почти наполовину по сравнению с двумя другими группами. Эти впечатляющие результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о необходимости более глубокого изучения взаимосвязи между игровой и научной сферами.