Rockstar официально объявила о выходе GTA 6 в декабре

1:37 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Сегодня на официальном сайте Rockstar было объявлено, что скоро они будут праздновать свой 25-летний юбилей с момента основания. В своем сообщении разработчики выразили благодарность сообществу игроков и также уточнили, что готовятся представить первый трейлер новой части игры Grand Theft Auto.

Фото: Теймур Зейналпур / официальный сайт Rockstar Games

Первый трейлер новой игры Grand Theft Auto от студии Rockstar будет представлен игрокам в начале декабря 2023 года. На данный момент официально не подтверждено, будет ли следующая часть серии называться "6".

Представляем полностью сообщение от Rockstar, которое они разместили для игроков в социальных сетях:

В следующем месяце Rockstar Games исполняется 25 лет. Благодаря невероятной поддержке наших игроков по всему миру, у нас появилась возможность создавать игры, которыми мы по-настоящему увлечены. Без вас все это было бы невозможно, и мы очень благодарны всем вам за то, что вы разделяете с нами это путешествие. В 1998 году компания Rockstar Games была учреждена с убеждением, что видеоигры могут стать так же важной частью культуры, как и любые другие виды развлечений. Мы надеемся, что наши игры приносят вам удовольствие. Мы счастливы сообщить, что в начале декабря мы представим первый трейлер следующей части игры Grand Theft Auto. С нетерпением ждем еще много совместных лет с вами. Спасибо,

Сэм Хаузер.

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