Первый мэйджор по Counter-Strike 2 на русском будет освещать студия FISSURE

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия FISSURE объявила о русскоязычной трансляции PGL Major Copenhagen 2024, который станет первым мейджор-турниром в истории Counter-Strike 2, сообщает Чемпионат.

Фото: openverse

Хотя новая версия CS: GO ещё не вышла, первый чемпионат мира по CS2 запланирован на период с 17 по 31 марта в столице Дании. Пока не раскрывается информация о формате проведения турнира, однако открытые отборочные мероприятия запланированы на февраль, а общий призовой фонд составит $1,25 миллиона.

Последний мейджор по CS: GO состоялся в мае этого года в Париже, и триумфальную победу одержала команда Team Vitality. Несмотря на это, крупные соревнования продолжаются в рамках версии Global Offensive, но мировых чемпионатов на этой версии больше не ожидается.

По данным некоторых внутренних источников, выход Counter-Strike 2 может состояться вскоре, уже через месяц, после завершения ESL Pro League S18. 1 сентября в игре вышло значительное обновление, включающее в себя новую систему рейтингов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.