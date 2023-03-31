Файтинг Project L во вселенной League of Legends возможно выйдет на PlayStation

Project L — долгожданный новый файтинг, официально представленный в 2021 году. Он обещает стать захватывающим дополнением к жанру файтингов благодаря динамичному игровому процессу.
Профессиональный игрок в файтинги Брюс Сян недавно поделился новой информацией о Project L, которую он узнал во время закрытой презентации игры в Японии. Хотя официально информация не подтверждена, стоит повнимательнее присмотреться к тому, что он сказал.
По словам Брюса, Project L может быть доступен на PlayStation. Разработчики активно работают с консолью, чтобы обеспечить постоянство задержки ввода на всех платформах, что крайне важно в файтингах.
Одной из главных целей команды разработчиков Project L является расширение сообщества файтингов. Таким образом, игра будет бесплатной и будет иметь низкий порог входа для новых игроков. Однако это не означает, что игра предназначена только для новичков. Чтобы стать опытным в игре, игрокам нужно будет приложить много усилий и практики.
В основе игрового процесса Project L лежат динамичные сражения 2 на 2 и мощные атаки. Удары и персонажи будут хорошо видны, а механика защиты и контратаки интуитивно понятна. Разнообразие персонажей из League of Legends позволит игрокам исследовать множество комбинаций команд и играть за уже знакомых персонажей.
К сожалению, по словам Брюса, Project L все еще далек даже от закрытого бета-тестирования, не говоря уже о выпуске. Это будет модель «игра как услуга», что означает долгосрочную поддержку, но без запланированных сиквелов.
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