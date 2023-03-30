CD Project RED официально назвала следующую часть саги "Ведьмак 4"

1:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

CD Projekt Red уже несколько месяцев дразнит фанатов проектом Polaris, который известен всем как The Witcher 4. Наконец, во время недавней телефонной конференции по доходам генеральный директор Адам Кичински подтвердил, что игра действительно будет называться The Witcher 4.

Переход на Unreal Engine 5 в сотрудничестве с Epic Games имеет последствия для конвейера и набора инструментов студии. Как объяснил Кичински во время вопросов и ответов:

"Мы готовим вещи с о стороны конвейера и со стороны набора инструментов. Некоторые разработчики все еще изучают технологию, и в то же время есть команды, работающие вместе с Epic над теми аспектами, которые наиболее важны. необходимо для наших ролевых игр с открытым миром. Для первого проекта, Polaris, это, может быть, и не замедлит, но и не ускорит процесс". — говорит Кичински.

Тем не менее, Кичински с оптимизмом смотрит на будущие проекты CD Projekt RED. Он заявил:

"Но для следующих проектов мы предполагаем, что это должно упростить производство. Это было одной из причин, по которой мы заявили о своей стратегии, согласно которой мы хотим выпустить три большие игры "Ведьмак" в течение шести лет, начиная с выпуска Polaris, т.е Ведьмак 4".

Подтверждение титула The Witcher 4 — отличная новость для фанатов, которые с нетерпением ждут следующей части любимой франшизы. Пообещав более плавный производственный процесс и обязательство выпустить три игры "Ведьмак" в течение шести лет, CD Projekt Red установила для себя высокую планку.

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