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Жизнь по-американски — российский блогер раскрыл реальные расходы

2:04
Туризм

Российский путешественник рассказал о реальных затратах на "жизнь по-американски".

Статуя Свободы
Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Статуя Свободы

Он поделился опытом и подробно описал основные статьи расходов для комфортного проживания в США в своём блоге "#делайчехочешь" на платформе "Дзен".

Блогер отметил, что аренда небольшой квартиры в центре таких городов, как Сан-Франциско или Лос-Анджелес, обходится в 2,5-3,5 тысячи долларов (около 258-361 тысяч рублей). Жильё в пригороде дешевле, но возникает необходимость покупки автомобиля, что увеличивает расходы. В среднем комфортная аренда начинается от 1,5-2 тысяч долларов (примерно 155-206 тысяч рублей) в месяц.

Цены на автомобили, по словам путешественника, также высоки: подержанный автомобиль можно приобрести за 5 тысяч долларов (около 517 тысяч рублей), а страховка на него стоит 100-200 долларов (примерно 10-20 тысяч рублей) ежемесячно.

Продукты в США оказались "неоднозначной" статьёй расходов. Органическая и качественная еда обойдётся в 300-500 долларов (около 30-50 тысяч рублей) на человека в месяц. Однако блогер отметил, что фастфуд остаётся бюджетной альтернативой, хотя питаться только им в долгосрочной перспективе сложно.

Наибольшее потрясение у автора вызвали затраты на медицину. Ежемесячная стоимость медицинской страховки варьируется от 200 до 500 долларов (примерно 20-50 тысяч рублей).

В итоге путешественник подсчитал, что минимальный бюджет для скромной жизни в США составляет около 2 тысяч долларов (200 тысяч рублей), тогда как комфортная жизнь потребует 4-5 тысяч долларов (примерно 400-500 тысяч рублей) в месяц на одного человека.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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