Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декабрьская уборка: как подготовить теплицу к весеннему сезону
Выяснилось, во сколько обходится россиянам приготовление глинтвейна в 2024 году
Потребуется лишь два предмета! Избавьтесь от плесени в ванной всего за одну ночь
В чём польза оливкового масла?
Идеально сохранившийся меч эпохи викингов найден в польской реке
Санкции США поставили под угрозу энергобезопасность Европы
Как избежать ксероза и сухости кожи в зимний период
Кефир, соленья и вяленая рыба — почему русская кухня кажется китайцам экзотической
Тайские гонки на мотоблоках привлекают всё больше зрителей

Почему американцы и европейцы считают русских жадными

2:51
Туризм

Часто слышим о бережливости, а иногда и о банальной скупости американцев и европейцев.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Экономия на всём, включая здоровье близких, давно стала поводом для шуток. Но удивительно, что, несмотря на стереотип о русской широте души и гостеприимстве, американцы и европейцы умудряются считать русских… жадными!

Есть несколько примеров таких нелепых ситуаций, которые показывают, как представители Запада интерпретируют обычные русские традиции. Об этом рассказал тревел-блогер с канала "#делайчёхочешь" на платформе "Дзен".

Первая история начинается с того, что англичанин приехал в одну из бедных стран бывшего Советского Союза к девушке, с которой познакомился в интернете. Он предложил заглянуть к её подруге, продавщице сувениров, а потом сходить втроём в кафе. Обед стоил менее 20 долларов, но "сюрпризом" для британца стало то, что подруга девушки заказала три тарелки супа и выпила пару бутылок пива.

Вечером он жаловался своей спутнице:

"Какая же у тебя жадная подруга! Сразу заказала самое дорогое и ещё трижды просила повторить!"

При этом англичанин каждый вечер тратил на виски и стейки не менее 500 евро, но три тарелки супа для бедной девушки стали для него поводом возмущаться "русской жадностью".

Во второй истории американец, приехавший в Восточную Европу через брачное агентство, был радушно встречен — для него накрыли обильный стол с икрой, шашлыками и рыбными деликатесами. Через несколько дней он решил снова зайти в агентство, а его подруга предложила принести хоть какие-то угощения в знак благодарности.

Американец неохотно пошёл в супермаркет и купил дешёвую еду: несколько куриных ножек, чипсы и бутылку коньяка. Когда они пришли в офис, он тут же начал поедать чипсы и пить алкоголь, игнорируя остальных.

"Твои друзья такие жадные! Они съели четыре куриные ножки и выпили водки больше, чем я!", — позже заявил он в гостинице.

Забыв о том, как его самого угощали дорогими блюдами, американец продолжал считать каждую копейку.

Русская традиция гостеприимства предполагает, что для гостя выставляется всё лучшее, что есть в доме. Люди стараются накормить гостей, не считая, кто и сколько съел, и обижаются, если гости мало едят.

Аналогичное поведение у западных гостей, напротив, воспринимается как скупость, а иногда и как откровенная грубость. Казалось бы, имея высокий доход, приехав в бедную страну, они умудряются считать каждую копейку, возмущаясь мелочными расходами.

Уточнения

Гостеприи́мство — распространённое повсеместно (в самых различных культурах и во все временные периоды) общественное явление, предполагающее предоставление чужаку защиты и заботы.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания Аудио 
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону
Домашние животные
Собака никогда не мёрзнет — кинолог Константин Карапетьянц объяснил феномен линьки не по сезону Аудио 
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Наука и техника
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Сокровища римлян долгое время скрывались в термальных водах Тосканы
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот
Последние материалы
Санкции США поставили под угрозу энергобезопасность Европы
Как избежать ксероза и сухости кожи в зимний период
Кефир, соленья и вяленая рыба — почему русская кухня кажется китайцам экзотической
Тайские гонки на мотоблоках привлекают всё больше зрителей
Пионы и туи: как правильно организовать соседство
Забудьте о коврах! Вот что делает паркет выбором №1!
Топ-5 растений, которые помогут защитить ваш урожай от слизней
Оригинальный слоёный салат с успехом заменит на новогоднем столе привычную селёдку под шубой
Футболист Егор Голенков рассказал об опыте столкновения с русофобией в Европе
Древнейший лунный кратер оказался не таким, как представляли учёные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.