Почему американцы и европейцы считают русских жадными

Часто слышим о бережливости, а иногда и о банальной скупости американцев и европейцев.

Экономия на всём, включая здоровье близких, давно стала поводом для шуток. Но удивительно, что, несмотря на стереотип о русской широте души и гостеприимстве, американцы и европейцы умудряются считать русских… жадными!

Есть несколько примеров таких нелепых ситуаций, которые показывают, как представители Запада интерпретируют обычные русские традиции. Об этом рассказал тревел-блогер с канала "#делайчёхочешь" на платформе "Дзен".

Первая история начинается с того, что англичанин приехал в одну из бедных стран бывшего Советского Союза к девушке, с которой познакомился в интернете. Он предложил заглянуть к её подруге, продавщице сувениров, а потом сходить втроём в кафе. Обед стоил менее 20 долларов, но "сюрпризом" для британца стало то, что подруга девушки заказала три тарелки супа и выпила пару бутылок пива.

Вечером он жаловался своей спутнице:

"Какая же у тебя жадная подруга! Сразу заказала самое дорогое и ещё трижды просила повторить!"

При этом англичанин каждый вечер тратил на виски и стейки не менее 500 евро, но три тарелки супа для бедной девушки стали для него поводом возмущаться "русской жадностью".

Во второй истории американец, приехавший в Восточную Европу через брачное агентство, был радушно встречен — для него накрыли обильный стол с икрой, шашлыками и рыбными деликатесами. Через несколько дней он решил снова зайти в агентство, а его подруга предложила принести хоть какие-то угощения в знак благодарности.

Американец неохотно пошёл в супермаркет и купил дешёвую еду: несколько куриных ножек, чипсы и бутылку коньяка. Когда они пришли в офис, он тут же начал поедать чипсы и пить алкоголь, игнорируя остальных.

"Твои друзья такие жадные! Они съели четыре куриные ножки и выпили водки больше, чем я!", — позже заявил он в гостинице.

Забыв о том, как его самого угощали дорогими блюдами, американец продолжал считать каждую копейку.

Русская традиция гостеприимства предполагает, что для гостя выставляется всё лучшее, что есть в доме. Люди стараются накормить гостей, не считая, кто и сколько съел, и обижаются, если гости мало едят.

Аналогичное поведение у западных гостей, напротив, воспринимается как скупость, а иногда и как откровенная грубость. Казалось бы, имея высокий доход, приехав в бедную страну, они умудряются считать каждую копейку, возмущаясь мелочными расходами.

