Лайнер SS United States затопят: легенда в ожидании участи искусственного рифа

Корабль SS United States, когда-то символ американского превосходства на океанах, готовится к значительным переменам. После многих лет запустения этот легендарный лайнер станет искусственным рифом.
История SS United States начинается в послевоенный период, когда США стремились утвердить свое технологическое превосходство на океанах. Корабль длиной 301 метр и водоизмещением более 47 000 тонн был спущен на воду в 1952 году.
Созданный для скорости, пароход мог достигать рекордных высот благодаря мощным турбинам и имел дальность полета более 18 500 километров, что обеспечивало стратегическое преимущество.
С момента своего первого рейса в 1952 году SS United States установил рекорды, включая Голубую ленту за самое быстрое пересечение Атлантики — три дня, десять часов и сорок минут. Однако, хотя его строительство финансировалось правительством с военными целями, корабль так и не был использован в этом качестве. Его коммерческая карьера была короткой, но яркой, отмеченной рекордами и инновациями.
Через 17 лет службы, в 1969 году, лайнер был выведен из коммерческого флота из-за конкуренции с авиаперевозками. С тех пор он переживал долгие скитания, оставаясь заброшенным в Филадельфии с 1996 года, став символом забытого славного прошлого.
Проекты по его реставрации неоднократно терпели неудачу из-за высокой стоимости, и корабль стал ржавеющим призраком, ожидая своего переосмысления.
Преобразование в искусственный риф, запланированное на 2026 год, откроет новые перспективы. После отбуксировки в Алабаму судно будет дезактивировано и затоплено, это создаст морскую среду обитания и уникальное место для дайвинга, поддерживаемое экологами, пишет hellobiz.
Риф (нидерл rif «ребро») — подводное или надводное возвышение морского дна на мелководье. Образуется при разрушении скалистого дна и берегов либо в результате разрастания колоний коралловых полипов, некоторых водорослей и других рифостроящих организмов.
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