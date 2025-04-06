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Маколей Калкин стал сотрудником отеля: неожиданный поступок актёра

1:00
Шоу-бизнес

Маколей Калкин, известный по роли в фильме "Один дома", вновь удивил поклонников своим нестандартным поведением. Во время отдыха в Мексике с невестой Брендой Сонг актёр решил примерить на себя роль сотрудника отеля.

Маколей Калкин
Фото: commons.wikimedia.org by Matt Biddulph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маколей Калкин

Пара отправилась в Мексику, чтобы отпраздновать день рождения Бренды. Прогуливаясь по сувенирному магазину гостиницы, Маколей заметил рубашку, идентичную униформе персонала. Он приобрёл её и решил провести оставшиеся дни отпуска, изображая различных сотрудников отеля.

"Я нашёл эту рубашку. С тех пор я выглядел, как персонал. Я решил провести все четыре дня, маскируясь под официанта у бассейна, домработницу, подручного, обслуживающего персонал в номерах", — поделился Калкин.

Актёр отметил, что этот опыт позволил ему почувствовать себя частью команды гостиницы и выразил благодарность отелю за предоставленную возможность.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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