Маколей Калкин стал сотрудником отеля: неожиданный поступок актёра

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Маколей Калкин, известный по роли в фильме "Один дома", вновь удивил поклонников своим нестандартным поведением. Во время отдыха в Мексике с невестой Брендой Сонг актёр решил примерить на себя роль сотрудника отеля.​

Фото: commons.wikimedia.org by Matt Biddulph, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маколей Калкин

Пара отправилась в Мексику, чтобы отпраздновать день рождения Бренды. Прогуливаясь по сувенирному магазину гостиницы, Маколей заметил рубашку, идентичную униформе персонала. Он приобрёл её и решил провести оставшиеся дни отпуска, изображая различных сотрудников отеля.​

"Я нашёл эту рубашку. С тех пор я выглядел, как персонал. Я решил провести все четыре дня, маскируясь под официанта у бассейна, домработницу, подручного, обслуживающего персонал в номерах", — поделился Калкин.​

Актёр отметил, что этот опыт позволил ему почувствовать себя частью команды гостиницы и выразил благодарность отелю за предоставленную возможность.​

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант.



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