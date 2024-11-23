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Почему российской путешественнице было страшно оставаться в США и Канаде

1:11
Туризм

Российская путешественница Марина Ершова посетила США и Канаду и объяснила, почему не захотела оставаться в этих странах. Свои впечатления она описала в блоге на платформе "Дзен", сообщает "Рамблер".

турист
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
турист

Жизнь в США она охарактеризовала фразой "оружие как часть гардероба", подчеркнув, что ношение оружия там — это обычное явление. Ершова привела пример, когда, находясь в магазине, человек рядом с ней спокойно доставал что-то из кармана и случайно зацепил рукоятку пистолета, как если бы это были просто ключи от машины.

Кроме того, её отпугнули строгие законы и сложная бюрократия. Эти проблемы она также заметила в Канаде, где есть свои парадоксы.

"Да, здесь меньше бездомных, но проблема эта все равно актуальна, особенно в крупных городах. И когда видишь это рядом с идеальными кварталами и супермаркетами, понимаешь, что везде есть свои тени", — отметила путешественница.

Ранее американец, переехавший в Россию, признался, что жизнь для него "стала раем", а продолжив работать на американский рынок, он стал миллионером.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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