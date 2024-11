Почему российской путешественнице было страшно оставаться в США и Канаде

Российская путешественница Марина Ершова посетила США и Канаду и объяснила, почему не захотела оставаться в этих странах. Свои впечатления она описала в блоге на платформе "Дзен", сообщает "Рамблер".

Жизнь в США она охарактеризовала фразой "оружие как часть гардероба", подчеркнув, что ношение оружия там — это обычное явление. Ершова привела пример, когда, находясь в магазине, человек рядом с ней спокойно доставал что-то из кармана и случайно зацепил рукоятку пистолета, как если бы это были просто ключи от машины.

Кроме того, её отпугнули строгие законы и сложная бюрократия. Эти проблемы она также заметила в Канаде, где есть свои парадоксы.

"Да, здесь меньше бездомных, но проблема эта все равно актуальна, особенно в крупных городах. И когда видишь это рядом с идеальными кварталами и супермаркетами, понимаешь, что везде есть свои тени", — отметила путешественница.

Ранее американец, переехавший в Россию, признался, что жизнь для него "стала раем", а продолжив работать на американский рынок, он стал миллионером.

