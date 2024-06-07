Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли из-за лавины

Дорога от Владикавказа до Ларса была закрыта из-за схода лавины, согласно пресс-службе МЧС Северной Осетии.
Сообщается, что лавина сошла на территории Грузии, в результате чего движение всех транспортных средств было запрещено на участке Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса. В Ларсе находится единственный контрольно-пропускной пункт на границе России с Грузией.
Ограничения введены с 8:00 6 июня и будут действовать до особого распоряжения.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?