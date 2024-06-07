Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли из-за лавины

Единственное КПП на границе России с Грузией закрыли

0:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дорога от Владикавказа до Ларса была закрыта из-за схода лавины, согласно пресс-службе МЧС Северной Осетии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kober is licensed under Public domain

Сообщается, что лавина сошла на территории Грузии, в результате чего движение всех транспортных средств было запрещено на участке Военно-Грузинской дороги от Владикавказа до Ларса. В Ларсе находится единственный контрольно-пропускной пункт на границе России с Грузией.

Ограничения введены с 8:00 6 июня и будут действовать до особого распоряжения.