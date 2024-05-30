38 рублей: сколько стоит алкоголь в Северной Корее — опыт российского блогера

Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер под ником TravelManiac опубликовал пост о ценах на алкогольные напитки в Северной Корее, поделившись своими наблюдениями на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его словам, самым доступным спиртным напитком является корейская водка — соджу, которая стоит в среднем 38 рублей за пол-литра.

— Соджу крепостью 37,5 градусов изготавливают из риса. Её включают в продуктовые пайки в дополнение к зарплате и продают в очень дешевой пластиковой таре, — отметил блогер.

Он также упомянул, что водка на желудях стоит от 100 до 150 рублей, традиционная для россиян водка может стоить более тысячи рублей, а виски — до пяти тысяч рублей. Цены на пиво Haineken и Franziskaner варьируются от 200 до 390 рублей за бутылку.

Перед планированием поездки в Северную Корею следует учитывать, что это практически закрытое государство. Въезд возможен только в составе туристических групп или по приглашению. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он подчеркнул, что иностранцев всегда сопровождают подготовленные экскурсоводы и иногда специальная охрана.