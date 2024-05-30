Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Байден разрешил Киеву бить американским оружием по России
Зеленский увольняет чиновников, близких к администрации Джо Байдена
Недочеты в макияже, приводящие к потере ресниц
Простой метод борьбы со слизнями: пивная ловушка
Анфиса Чехова рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Делаем чай с невероятным вкусом и ароматом: добавьте экстракт ванили или специи
Эксперты выделили самые умные породы кошек
ГИБДД начала штрафовать водителей за парковку во дворе собственного дома
Росстат перестанет публиковать статистические данные о производстве бензина
38 рублей: сколько стоит алкоголь в Северной Корее — опыт российского блогера

Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее

1:20
Туризм

Российский блогер под ником TravelManiac опубликовал пост о ценах на алкогольные напитки в Северной Корее, поделившись своими наблюдениями на платформе "Дзен".

Турист раскрыл стоимость алкоголя в Северной Корее
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его словам, самым доступным спиртным напитком является корейская водка — соджу, которая стоит в среднем 38 рублей за пол-литра.

— Соджу крепостью 37,5 градусов изготавливают из риса. Её включают в продуктовые пайки в дополнение к зарплате и продают в очень дешевой пластиковой таре, — отметил блогер.

Он также упомянул, что водка на желудях стоит от 100 до 150 рублей, традиционная для россиян водка может стоить более тысячи рублей, а виски — до пяти тысяч рублей. Цены на пиво Haineken и Franziskaner варьируются от 200 до 390 рублей за бутылку.

Перед планированием поездки в Северную Корею следует учитывать, что это практически закрытое государство. Въезд возможен только в составе туристических групп или по приглашению. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он подчеркнул, что иностранцев всегда сопровождают подготовленные экскурсоводы и иногда специальная охрана.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям появился с Кейт Миддлтон в Уэльсе

Принцесса перестала появляться на публике после сообщения о раке.

В Сети появилось ранее неопубликованное фото Кейт Миддлтон
Татьяна Брухунова показала шикарную квартиру
Жена Евгения Петросяна показала интерьеры роскошной квартиры: "Ничто на свете не вечно"
Где лучше сажать перец на дачном участке: в тени или на солнце
50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
С тлёй на смородине можно справиться быстро: обработайте кусты этими средствами без "химии"
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Проверенный способ для гортензии: примените кофейную гущу
Последние материалы
В Калининграде решили открыть первый платный травмпункт
Врач Михалева: вредная еда может сократить срок жизни
С "Ролан Гаррос" будут выгонять зрителей, которые пронесли на матчи алкоголь
Группа боевиков ВСУ добровольно оставила позиции и сдалась в полном составе
79-летний актёр Александр Михайлов покинул больницу ради посещения кинофестиваля
Диетолог Тараско: молоко и клетчатка могут помешать усвоению железа
Существует ли возможность обрести узкую талию без хирургического удаления рёбер
Курорт Испании ввел платные шезлонги за 70 евро в день
Лосось в панировке из тыквенных семечек: праздничный рецепт
Уход за сансевиерией: секреты цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников