Россиянин уснул на полу самолета и был арестован. Об этом сообщила Транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.
По данным полиции, правоохранительные органы были вызваны на борт самолета, прилетевшего в Абакан из Новосибирска, из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Полицейские установили, что 30-летний житель Республики Тыва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на полу самолета и не понимал, что происходит вокруг.
Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень его опьянения.
На пассажира составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.