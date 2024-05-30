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Россиянин уснул на полу самолета и был арестован в Абакане

Россиянин уснул в самолете и был арестован

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Туризм

Россиянин уснул на полу самолета и был арестован. Об этом сообщила Транспортная полиция Сибири в своем Telegram-канале.

Россиянин уснул в самолете и был арестован
Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным полиции, правоохранительные органы были вызваны на борт самолета, прилетевшего в Абакан из Новосибирска, из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Полицейские установили, что 30-летний житель Республики Тыва, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на полу самолета и не понимал, что происходит вокруг.

Мужчину сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило легкую степень его опьянения.

На пассажира составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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