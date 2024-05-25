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Ограничение выезда за рубеж: более 7 млн россиян задержаны из-за долгов

7млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов

1:30
Туризм

Более 7 миллионов граждан России не смогут покинуть страну этим летом из-за задолженностей. Такое количество исполнительных производств сейчас находится в Федеральной службе судебных приставов. Судя по их данным, количество лиц, которым запрещен выезд за рубеж, увеличивается.

7млн россиян не смогут покинуть страну из-за долгов
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Например, к лету 2021 года таких было 5,1 миллиона, а к 2022 году уже 5,5 миллиона. Тем не менее, максимальное число задолженных, ограниченных в выезде, обычно наблюдается именно в период массовых отпусков. Например, в начале 2023 года у приставов было зафиксировано 8 миллионов производств.

В Федеральной службе судебных приставов отмечают, что ограничение выезда показывает эффективность как средство воздействия на должников. За первые 4 месяца текущего года с должников, ограниченных в выезде, было взыскано 28,2 миллиарда рублей.

Законодательство предусматривает возможность ограничения выезда за границу россиянам при задолженности свыше 10 тысяч рублей. Однако иногда встречаются и случаи, которые вызывают удивление. Ранее на портале TourDom. ru сообщалось о случае, когда туристу было запрещено покинуть страну из-за долга всего в 1,5 рубля.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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