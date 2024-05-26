Платок стюардессы: декоративный элемент или инструмент безопасности в воздухе?

Форма стюардесс отличается в зависимости от авиакомпании: у одних она строгая, а у других — более яркая. Несмотря на эти различия, на всех самолётах вы обязательно увидите бортпроводниц с платком на шее.
Существует множество теорий о том, для чего этот аксессуар необходим стюардессам, и некоторые из них довольно странные. Однако российская стюардесса, ведущая личный блог, решила раскрыть настоящую суть этого элемента одежды.
По её словам, платок — это в первую очередь декоративный элемент униформы, который призван добавить элегантности образу бортпроводниц, сопровождающих вас в полёте. Некоторые также утверждают, что в случае задымления салона платок может использоваться для прикрытия носа, что не было подтверждено ни в одном реальном случае чрезвычайной ситуации.
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