Платок стюардессы: декоративный элемент или инструмент безопасности в воздухе?

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Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы

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Туризм

Форма стюардесс отличается в зависимости от авиакомпании: у одних она строгая, а у других — более яркая. Несмотря на эти различия, на всех самолётах вы обязательно увидите бортпроводниц с платком на шее.

Больше, чем просто украшение: реальное предназначение платка стюардессы
Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Существует множество теорий о том, для чего этот аксессуар необходим стюардессам, и некоторые из них довольно странные. Однако российская стюардесса, ведущая личный блог, решила раскрыть настоящую суть этого элемента одежды.

По её словам, платок — это в первую очередь декоративный элемент униформы, который призван добавить элегантности образу бортпроводниц, сопровождающих вас в полёте. Некоторые также утверждают, что в случае задымления салона платок может использоваться для прикрытия носа, что не было подтверждено ни в одном реальном случае чрезвычайной ситуации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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