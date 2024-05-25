Сильная турбулентность на рейсе Singapore Airlines: пассажирка парализована ниже пояса

Пассажирка самолета стала парализованной ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines, сообщает Daily Mail.
Самолет вылетел из Лондона в Сингапур вечером 20 мая, но из-за сильной турбулентности был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Бангкоке. Множество пассажиров пострадали, включая Керри Джордан.
Во время турбулентности её подбросило в воздух, и она упала в проход, оставшись там до приземления самолета. Её муж, который также находился на рейсе, получил травмы. Оба были доставлены в больницу, но даже после операции Джордан не чувствует ног.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.