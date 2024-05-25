Сильная турбулентность на рейсе Singapore Airlines: пассажирка парализована ниже пояса

Пассажирка самолета стала парализованной после турбулентности

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пассажирка самолета стала парализованной ниже пояса после сильной турбулентности на рейсе Singapore Airlines, сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio is licensed under CC BY-SA 2.0

Самолет вылетел из Лондона в Сингапур вечером 20 мая, но из-за сильной турбулентности был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Бангкоке. Множество пассажиров пострадали, включая Керри Джордан.

Во время турбулентности её подбросило в воздух, и она упала в проход, оставшись там до приземления самолета. Её муж, который также находился на рейсе, получил травмы. Оба были доставлены в больницу, но даже после операции Джордан не чувствует ног.