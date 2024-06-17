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Гиалуроновая диета: что нужно есть, чтобы продлить молодость

Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества

1:24
Здоровье

Гиалуроновая кислота — это вещество, вырабатываемое человеческим организмом, отвечающее за удержание влаги.

Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Фото: flickr.com by jronaldlee is licensed under CC BY 2.0.

Что такое гиалуроновая диета

Гиалуроновая диета богата продуктами, содержащими гиалуроновую кислоту. Это вещество способствует синтезу коллагена, который помогает сохранить кожу сияющей и упругой.

Гиалуроновая кислота содержится в костных бульонах и соевых продуктах. Поэтому следует добавить в свой рацион рамен, тофу, бобы эдамаме и соевое мясо. Дело в том, что соя содержит много эстрогенов. Соевые бобы можно добавлять в салаты или использовать в качестве гарнира.

Эта пища богата белком, витаминами и минералами. Корнеплоды — картофель, батат, топинамбур — также помогают продлить молодость. Они также являются источником витаминов группы В и клетчатки.

Добавление семян и орехов в рацион также полезно для здоровья кожи. Это может быть миндаль, кешью, семена льна, тыквенные семечки, кунжут.

Цитрусовые делают кожу более сияющей и упругой. Также добавьте в свой рацион листовую зелень. Это шпинат, базилик, капуста, микрозелень. Они также содержат магний.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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