Трагедия на Майорке: обрушение террасы ресторана унесло жизни четырех человек

4 человека погибло при обрушении крыши ресторана на Майорке

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Четыре человека погибли и 16 получили травмы в результате обрушения террасы на крыше популярного туристического ресторана на Майорке. Об этом сообщило издание The Independent.

Фото: flickr.com by Ewan Munro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая, в ресторане Medusa Beach Club на этом европейском курорте. За несколько минут до обрушения на террасе танцевали люди.

Представители Национальной полиции Испании сообщили, что среди погибших — две немки, испанка и сенегалец. Также известно, что пятеро из 16 пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Издание отмечает, что этот инцидент произошел через день после публикации ресторана в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии террасы с подписью: "Совершенно другая, новая крыша".