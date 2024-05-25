Трагедия на Майорке: обрушение террасы ресторана унесло жизни четырех человек

Четыре человека погибли и 16 получили травмы в результате обрушения террасы на крыше популярного туристического ресторана на Майорке. Об этом сообщило издание The Independent.
Инцидент произошел вечером в четверг, 23 мая, в ресторане Medusa Beach Club на этом европейском курорте. За несколько минут до обрушения на террасе танцевали люди.
Представители Национальной полиции Испании сообщили, что среди погибших — две немки, испанка и сенегалец. Также известно, что пятеро из 16 пострадавших, доставленных в больницу, находятся в тяжелом состоянии.
Издание отмечает, что этот инцидент произошел через день после публикации ресторана в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии террасы с подписью: "Совершенно другая, новая крыша".
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.