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Курорт "Роза Хутор" поддержал переиздание путеводителя 1911 года

4:43
Туризм

В свет вышло дополненное издание известной книги Сергея Дороватовского "Сочи и Красная Поляна с окрестностями".

Курорт "Роза Хутор" поддержал переиздание путеводителя 1911 года
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Почетный гражданин, агроном, книгоиздатель и исследователь Сергей Дороватовский принимал активное участие в освоении и развитии сочинского Причерноморья на рубеже XIX-XX веков. В 1911 году он опубликовал первую в истории города книгу-путеводитель "Сочи и Красная Поляна с окрестностями", которая сегодня является библиографической редкостью. К работе над ней Сергей Дороватовский подошел тщательно: имея дачу в Красной Поляне, лично прошел все маршруты на Ачишхо, Аибгу и Псеашхо, побывал на озерах и альпийских лугах, описал практически каждый шаг уникальной горной дороги протяженностью 45 верст. Многие годы он мечтал о переиздании путеводителя, его планам помешала Первая мировая война и последующие революционные события. Спустя более чем сотню лет, при поддержке курорта "Роза Хутор", удалось воплотить его замысел в жизнь. Инициатором проекта стал краевед, автор книг по истории Красной Поляны Дмитрий Андреев.

— Несколько лет я работал над собственной монографией "История Красной Поляны", собирал для этого материалы, трудился в архивах. Путеводитель Сергея Дороватовского, выпущенный в 1911 году — первое издание, в котором полно рассказывалось о курорте Сочи и его окрестностях. Он был популярен не только у путешественников, но и у краеведов, стал основой для многих последующих книг об этих местах, сегодня является важным историческим источником. Путеводитель не потерял актуальности и в наши дни. Читать его легко и интересно, — рассказал писатель, историк и краевед Дмитрий Андреев.

Часть книги с авторскими правками хранилась в семейном архиве Дороватовских у правнучки писателя Ирины Белявской.

— Историю жизни прадеда изучаю уже больше 10-ти лет. В 2011 году побывала в Красной Поляне, где удалось найти его дачу, дом сохранился до сих пор. Сергей Павлович вышел из многодетной крестьянской семьи, добровольцем пошел на фронт, получил образование агронома. Он успешно управляя имениями известных семей царской России, а став книгоиздателем первым выпустил сборник рассказов Максима Горького. Читая его путеводитель, поняла, что такой интересной информацией необходимо делиться. В книге учтены полезные детали маршрутов вплоть до того, по какой тропе пойти, если в компании есть дамы. К сожалению, долгое время имя Дороватовского было почти забыто. Очень символично, что переиздание увидело свет в год 170-летия автора, — поделилась Ирина Белявская.

Работа над выпуском в свет второго издания путеводителя продолжалась больше года. Дмитрий Андреев и Ирина Белявская внимательно расшифровывали пометки автора, которые были на полях книги, вклеены между страниц, сохраняя авторскую орфографию и пунктуацию. Лучше ощутить дух того времени позволяют снимки сочинского фотографа-любителя Ивана Суткового. В новой версии число исторических снимков удалось увеличить.

— В рамках программы устойчивого развития курорта "Роза Хутор" мы работаем над изучением и популяризацией истории горного Причерноморья. В этом отношении расширенное и дополненное автором, но не вышедшее в свет при его жизни издание путеводителя Дороватовского — редчайшая находка и подлинное сокровище. Эта книга позволяет увидеть, как развивался город-курорт, посмотреть на наши горы восхищенными глазами первопроходца. Мы отдаем дань памяти выдающемуся соотечественнику, посвятившему многие годы жизни освоению и украшению места, дарящего уникальные впечатления множеству гостей со всех концов России, — отметил директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Новое дополненное издание путеводителя Сергея Дороватовского "Сочи и Красная Поляна с окрестностями" содержит 220 страниц, тираж составляет 500 экземпляров. Курорт "Роза Хутор" планирует передать книги в дар библиотечной системе города Сочи, где издания будут доступны всем заинтересованным лицам.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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