"У нас это роскошь!": итальянцы назвали три "удивительные" особенности жизни в России

Европейская тревел-блогерша пообщалась с итальянцами, которые отметили три особенности жизни в России, кажущиеся им странными и воспринимаемые как роскошь. Свой опыт она описала в личном блоге под названием "Тут вам не там" на платформе "Дзен".
Во-первых, итальянцев удивило большое количество кружков, которые посещают российские дети.
"Маму мужа поразило, что мой брат ходит на борьбу, шахматы, настольный теннис, виолончель и футбол. Конечно, это много, но ее удивило бы даже одно дополнительное занятие, поскольку в Италии все кружки стоят дорого", — рассказала блогерша.
Во-вторых, итальянцев поразили высокие температуры в российских домах зимой.
"В Италии поддерживают температуру зимой около 18-22 градусов, чтобы экономить на отоплении. Когда я рассказываю итальянцам, как у нас жарко в квартирах и что можно ходить в футболках, они лишь удивленно пожимают плечами", — поделилась путешественница.
Еще одной особенностью российской жизни, о которой упомянула блогерша, является наличие у многих людей дачи. По ее словам, в Италии второй дом считается невыгодным из-за высоких цен на газ и электричество.
"Поэтому, когда итальянцы узнают, что у многих россиян есть дачи, они спрашивают: "Они все такие богатые?"", — заключила автор блога.
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