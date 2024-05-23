"У нас это роскошь!": итальянцы назвали три "удивительные" особенности жизни в России

Итальянцы назвали три "роскошные" особенности российской жизни

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейская тревел-блогерша пообщалась с итальянцами, которые отметили три особенности жизни в России, кажущиеся им странными и воспринимаемые как роскошь. Свой опыт она описала в личном блоге под названием "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Фото: commons.wikimedia.org by Niccolò Caranti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во-первых, итальянцев удивило большое количество кружков, которые посещают российские дети.

"Маму мужа поразило, что мой брат ходит на борьбу, шахматы, настольный теннис, виолончель и футбол. Конечно, это много, но ее удивило бы даже одно дополнительное занятие, поскольку в Италии все кружки стоят дорого", — рассказала блогерша.

Во-вторых, итальянцев поразили высокие температуры в российских домах зимой.

"В Италии поддерживают температуру зимой около 18-22 градусов, чтобы экономить на отоплении. Когда я рассказываю итальянцам, как у нас жарко в квартирах и что можно ходить в футболках, они лишь удивленно пожимают плечами", — поделилась путешественница.

Еще одной особенностью российской жизни, о которой упомянула блогерша, является наличие у многих людей дачи. По ее словам, в Италии второй дом считается невыгодным из-за высоких цен на газ и электричество.

"Поэтому, когда итальянцы узнают, что у многих россиян есть дачи, они спрашивают: "Они все такие богатые?"", — заключила автор блога.